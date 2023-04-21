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山东职教：搭建实践舞台，形成办学特色

2023年04月21日08:27 | 来源：科技日报
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原标题：山东职教：搭建实践舞台，形成办学特色

　　山东是职教大省，国家中职示范校65所、“双高计划”高职院校15所，数量分列全国第一、第二位，每年培养70多万名职教生走向一线。在山东，职业教育实现“一校一特色”，职教品牌越来越多。

　　21岁的刘新宇正在球形瓶上绘制一幅《九桃五福图》，从颜料调制、艺术加工到绘制技法，他熟稔地进行着每个步骤的操作。两周了，他“泡”在作品里，乐此不疲。

　　刘新宇是莱芜职业技术学院文物修复与保护专业的学生。多年来，得益于独特的教学模式，这里的学生成材率高，大多成为文物修复界的主力。

　　山东是职教大省，国家中职示范校65所、“双高计划”高职院校15所，数量分列全国第一、第二位，每年培养70多万名职教生走向一线。在山东，职业教育实现“一校一特色”，职教品牌越来越多。

　　在“高端智库看山东”2023山东职业教育高质量发展调研行中，全国20余位专家对山东的高职院校进行调研，为职业教育把脉问诊。

　　科技日报记者全程参与了本次调研，对山东职业院校“狠抓特色教育成就王牌专业”的做法印象深刻。

　　推动教学做合一

　　校园里有一片海，甚至校园面积的六分之一都是海，这让国家发改委社会发展研究所副所长常兴华感到新鲜。这是威海职业学院的特色。

　　威海三面环海，海洋也成了威海职业学院的专业阵地。在该校海大航海学院的驾驶台资源管理实训室里，学生们正在进行海上船舶模拟操作。此刻海面暴风骤雨，学生身临其境地体验轮船驾驶，学会在各种紧急情况下及时应对，在实战中学到本领。

　　自2016年开始，该校就启动了“强化实训”的教学改革，加大了以“做”为主要内容的课程占比，将理论知识有机融入实操实训中，推动“教学做合一”。

　　常兴华认为，围绕海事，威海职业学院做了很多文章，形成了自己的办学特色。

　　在采访中，记者发现为学生们提供接近真实的锻炼场景，成为山东职校的普遍共识。

　　放大、缩小、拉伸、360度旋转操作……山东工业职业学院的学生们正在对电子沙盘进行操作。据了解，这些电子沙盘由该校根据企业的真实生产情况专门定制。

　　“这个电子沙盘涵盖了钢铁生产中的所有关键流程，包括烧结、炼铁、炼钢、棒材、线材、优特带钢等环节。学生们可在界面上灵活操作，针对自己关注或有疑问的点，可以专门放大该环节或者场景，获取相关信息。”冶金与汽车工程学院副教授吴洋向记者强调，“在国内院校中，我们是首家配备这类设备的学校。”

　　据了解，作为山东唯一一所以冶金为特色的高职院校，山东工业职业学院构建起了教育链、产业链、创新链、人才链、管理链、生态链六维交叉融通、相互支撑的校企命运共同体，累计为行业输送10余万技能人才。

　　探索校企合作有益模式

　　还未毕业，曹保德已经掌握了田野考古基本技能，这让他在就业市场上很受欢迎。他的“硬本领”来自莱芜职业技术学院为学生搭建的实践舞台，通过这一舞台，学生们可以从学校教室走向考古现场，从室内学习走向田野研究，能力日渐提升。

　　在莱芜职业技术学院党委副书记、院长徐运国看来，该校的人才培养模式蕴含在9个字中，即“多项目、真情境、新师承”。

　　“所谓‘真情境’，就是要依托真实的工作场景，把学生的培养过程放到真实的工作环境当中去，这样自然就出现了‘多项目’。”徐运国表示，“我们在与行业合作的过程中，围绕人才培养的需要，把行业专家请过来，为‘新师承’赋予了新内涵。”

　　山东职业技术教育学会会长石忠认为，职业教育是一种类型教育，需要跨界，而跨界在体制机制上要有所突破。威海职业学院海大航海学院由校企联合创办，校企深度合作确保了学生从校园学习到企业就业的无缝衔接，成为校企合作模式的有益探索。石忠指出，下一步如何复制这种经验，推广到其他区域学校去，还有一条很长的路要走。(记者 王延斌)

(责编：郝孟佳、李依环)

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