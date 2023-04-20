人民网北京4月20日电 为进一步提升大学生心理健康教育工作实效，培育学生理性平和、积极向上的健康心态，北京市委教育工委近日启动2023年首都大学生心理健康季系列活动。

本次系列活动聚焦培养学生积极心理品质，结合当代大学生思想心理特点，以“5·25”大学生心理健康节为基础，在时间、空间、内容、形式等方面积极拓展创新，以“笃定信心、勇毅前行”为主题，重点开展了心理讲堂、演讲比赛、知识竞赛等10项示范活动。

在市级示范活动的带动下，北京市各高校结合学校实际，丰富活动形式，打造富有学校特色、符合学生需求、促进学生身心健康成长的系列教育活动。北京邮电大学、北京林业大学等举办心理成长脱口秀活动，围绕“自我认识”“人际沟通”“压力应对”“亲密关系”“个人成长”等主题组织学生进行创作与表演。中国地质大学（北京）开展“感恩银行”心理健康教育特色活动，通过记录感恩日记，将感恩作为精神财富存入“心理银行”，建立学生积极健康的心态。

北京林业大学举办班级心理素拓大赛。校方供图

此外，北京第二外国语学院举办“自我探索”主题心理绘画团体活动；中央民族大学、首都师范大学、北京印刷学院等组织开展校园心理情景剧比赛；北京科技大学、北京中医药大学、北京工业大学等举办了趣味心理嘉年华；北京城市学院开展表达性艺术疗愈系列活动；中国矿业大学（北京）面向全校学生心理骨干开展心理健康工作技能培训，用朋辈力量传播心理健康知识。

北京交通大学开展积极心理体验课堂。校方供图

北京市委教育工委要求，高校各部门、各学院要凝聚心理健康教育合力，强化心理健康宣传教育，着力提升大学生心理素质，形成全员参与心理育人的工作格局，结合实际和学校特色，积极探索创新，努力形成心理素质教育活动的特色品牌，保证活动参与的覆盖面和实际效果，不断提高心理健康教育活动影响力和实效性。

据悉，本次系列活动坚持传统与创新相结合、线上与线下相结合、个性与共性相结合、理论与实践相结合，在延续往年心理健康教育活动优秀内容和平台的基础上，充分发挥互联网和新媒体作用，进一步丰富活动开展形式，不断提高学生在活动中的主动性、参与性、体验性。（郝孟佳、实习生余睿婕）

(责编：李依环、孙竞)