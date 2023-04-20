人民网北京4月20日电 （记者郝孟佳）今天，以“聚焦新课标学研训用 构建共同体合作对话”为主题的教学展示活动在北京市三里屯一中百子园校区举办。本次活动以三里屯一中百子园校区为主会场，幸福村校区和三里屯校区为分会场，三个校区共推出13节研究课，涉及小、初、高三个学段，充分展示了三里屯一中聚焦新课标落地、着力课堂教学效率提升、开展合作对话教学研究的成果。

三里屯一中校长王利如表示，课堂教学不仅要让学生掌握知识，还要通过创新的教学方式吸引学生对感兴趣的问题进行探索和实践，让学生掌握更多的学习方法，培养学生的创新思维，让学生利用学到的知识解决生活中的现实问题，这才是课堂教学真正要达到的育人目的。

王利如介绍，在“双减”背景下，减负提质成为学校办学质量的一个重要指标。学校作为诊断式督导课题的实验校、朝阳区首批教育文化示范校，在推进“合作对话”课堂教学范式方面取得了阶段性成果。干部、教师不断学习实践，逐步实现了教学观念转变，形成课堂转型新生态。学生不但在课堂上爱学、会学、善学，而且还能学会、学足、学好。在切实减轻学生学习负担的同时，更减轻学生心理负担、减轻家长心理焦虑，持续推进“双减”工作走深、走实。

新的教育形势下，三里屯一中打破传统课堂壁垒，让理想教育文化引领下的“合作对话”成为课堂转型新路径。特别是随着2022新课标的颁布，如何让老师深入理解新课标核心理念，理解新课标的变化点，进而解决落实新课标难点与盲点，学校在师训方面做好了顶层设计，也下足了功夫。

在题为《多角度认识物质——丁烷》的化学展示课上，初三年级化学老师杜永娟通过“合作对话”式教学，从物质的微观层面理解其组成、结构和性质的联系，形成“结构决定性质，性质决定应用”的观念，达到培养学生化学核心素养——宏观辨识与微观探析的能力。“聚焦新课标，我们更关注学生在科学探究方面的培养，和学生核心素养的发展。”杜永娟说，“希望通过课堂实践，能够教给学生一些认识化学物质的基本思路和方法，让学生每节课都有收获，在学生长期发展的过程中，提高他们的科学探究能力。”

本次活动中，13节研究课在不同的地点，同一个时间平行铺开，呈现“带着知识走向学生”到“带着学生走向知识”的共性特征，集中展示了三里屯一中践行合作对话式教学范式的成果，反映了合作对话式在课堂生根开花的教学新生态。

正如“合作对话”式教学范式课题总负责人、北京市朝阳区委教育工委副书记王世元在给三里屯一中教师培训时所言：“合作对话”式教学为学校课堂教学改革注入了活力，为教师加速成长搭建了通道，“以学生为本”的思想得到了确立，构建了新型家校关系，实现了社会主义核心价值观教育真正落地，让学生发展核心素养理念真正落地，让减轻中小学生可以负担政策真正落地。

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