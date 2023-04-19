人民网北京4月19日电 日前，北京市少年宫举办北京市中小学生科技创客活动。据介绍，本次活动旨在进一步促进中小学创客教育发展，为中小学师生搭建以创客教育为主题的展示交流平台。

活动分为创客秀场、创客擂台、创客沙龙三大版块。其中，创客秀场设“中轴之美”“智能+创展”“奇梦炫漫”三个子项目，分别将创客教育与传统文化教育、人工智能教育、动漫创作相结合，由学生携带原创作品进行现场展评。创客擂台版块项目名为“匠心创做”，学生以“创意收纳”主题为进行现场4小时的木工制作，并将最终成品进行介绍分享。创客沙龙板块共邀请北京市60余位创客教师参与实训体验及创客教育培训，现场还对教师代表的数十幅优秀创客作品进行了展评。

此次活动由北京市教委主办、北京市少年宫承办，是北京市学生科技节中的一项重点活动。北京市教委相关负责人表示，市教委将继续借助北京市突出的资源优势，以北京学生科技节为平台，持续开展内容丰富、形式多样的科普体验、实践活动、科技竞赛等，为中小学生点亮科学梦想，将为党育人，为国育才落到实处。

据了解，本次活动吸引了300余名中小学生到现场参与，千余名少年宫学员在创客竞赛区及创客分享区进行互动体验。活动现场，北京市少年宫与清华大学基础工业训练中心就活动设计、课程研发、师资培训等教育点达成合作意向，并在启动仪式上进行了签约。（李依环、实习生余睿婕）