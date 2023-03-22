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去年发放国家助学贷款超五百亿元

2023年03月22日08:58 | 来源：光明日报
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银保监会21日发布的数据显示，2022年，金融业不断提升特殊群体金融服务获得感，进一步完善国家助学贷款政策，支持家庭经济困难的大学生顺利完成学业。全年国家助学贷款累计发放569亿元，发放591万人次，同比分别增长32.3%和10.9%。

数据显示，2022年，银行机构办理免除国家助学贷款利息19.3亿元，惠及贷款学生374万人，全年为10.3万名贷款学生办理贷款延期近6亿元。

金融助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，取得积极成效。全年脱贫人口小额信贷累计发放933.5亿元，同比增长24%。截至2022年末，脱贫人口小额信贷余额1824亿元，支持脱贫户和防止返贫监测对象433.3万户。

与此同时，金融机构着力做好对脱贫地区，特别是国家乡村振兴重点帮扶县的金融支持工作，加快补齐发展短板。截至2022年末，脱贫地区各项贷款余额10.7万亿元，同比增加1.38万亿元；重点帮扶县各项贷款余额1.64万亿元，同比增长14.7%，高于全国贷款增速4.1个百分点。全年脱贫地区农业保险保额1.46万亿元，同比增长6%，支付赔款204亿元，同比增长8.7%。（记者温源）

(责编：孙竞、李依环)

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