人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

广东促就业政策措施成效显现 城镇新增就业16.98万人

2023年03月22日08:52 | 来源：光明日报
小字号

记者日前从广东省人力资源和社会保障厅了解到，今年1至2月，广东城镇新增就业16.98万人，完成年度目标的15.4%；且劳动关系总体和谐稳定，一系列促进就业的政策措施成效显现。

企业是吸纳就业的主渠道。开年以来，广东不少企业开启“忙生产赶订单”模式，广东省人社厅系统面向符合条件的企业主动推送用工补贴、交通返岗补贴、首次就业补贴信息，助力企业减轻用工成本。春节期间，广州发布稳岗留工若干措施，深圳出台2.7亿元阶段性鼓励用工政策，东莞新增安排2500万元支持企业春节前后稳工促生产。同时，多层级、跨区域用工余缺调剂平台的建设，进一步促进了劳动者就业。

广东是教育大省，高校数量多、毕业生规模大。自2020年以来，广东通过高校毕业生就业创业十大行动，充分挖掘国企、民企、自主创业等十余种适合高校毕业生的就业创业渠道。2023年，继续全方位拓展就业岗位，统筹开发机关事业单位、国有企业、基层项目、升学入伍等政策性岗位34.6万个，比2022年计划数增加4.1万个。

为了让政策加快落地，广东实施重点群体创业推进行动，全方位助力高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体创业，已建成零工市场105个，其中公益性市场96个。

今年，广东全省举办线上线下各类招聘会2400多场，提供就业岗位270余万个。值得一提的是，今年广州、汕尾等地市将招工、就业服务“搬”到了高铁站，为用工单位创造“出闸即招工”、为求职者提供“落站即可上岗”的供需快速对接桥梁，实现招聘求职间零距离。佛山开拓新业态岗位，举办“妈妈岗”招聘会，将就业服务下沉到社区，加强对大龄求职女性的跟踪帮扶，提供职业指导、技能提升、岗位推荐等服务。

广东省人社厅相关负责人表示，要实现就业市场的高质量发展，既需要企业增强信心，平衡岗位价值性增强人文关怀；也需要务工人员加强技能培训，实现扬长择业；还需要政府强化权益保障和风险防范，增强市场主体信心。这都对就业服务工作的够“早”、够“精”、够“稳”提出了更高要求。接下来，人社部门还将出台一揽子暖招、实招，全力以赴稳存量、拓增量、提质量、兜底线，确保完成全年城镇新增就业110万以上、城镇调查失业率年均控制在5.5%以内的目标任务。（记者吴春燕、唐一歌）

(责编：孙竞、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部