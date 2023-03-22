记者日前从广东省人力资源和社会保障厅了解到，今年1至2月，广东城镇新增就业16.98万人，完成年度目标的15.4%；且劳动关系总体和谐稳定，一系列促进就业的政策措施成效显现。

企业是吸纳就业的主渠道。开年以来，广东不少企业开启“忙生产赶订单”模式，广东省人社厅系统面向符合条件的企业主动推送用工补贴、交通返岗补贴、首次就业补贴信息，助力企业减轻用工成本。春节期间，广州发布稳岗留工若干措施，深圳出台2.7亿元阶段性鼓励用工政策，东莞新增安排2500万元支持企业春节前后稳工促生产。同时，多层级、跨区域用工余缺调剂平台的建设，进一步促进了劳动者就业。

广东是教育大省，高校数量多、毕业生规模大。自2020年以来，广东通过高校毕业生就业创业十大行动，充分挖掘国企、民企、自主创业等十余种适合高校毕业生的就业创业渠道。2023年，继续全方位拓展就业岗位，统筹开发机关事业单位、国有企业、基层项目、升学入伍等政策性岗位34.6万个，比2022年计划数增加4.1万个。

为了让政策加快落地，广东实施重点群体创业推进行动，全方位助力高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体创业，已建成零工市场105个，其中公益性市场96个。

今年，广东全省举办线上线下各类招聘会2400多场，提供就业岗位270余万个。值得一提的是，今年广州、汕尾等地市将招工、就业服务“搬”到了高铁站，为用工单位创造“出闸即招工”、为求职者提供“落站即可上岗”的供需快速对接桥梁，实现招聘求职间零距离。佛山开拓新业态岗位，举办“妈妈岗”招聘会，将就业服务下沉到社区，加强对大龄求职女性的跟踪帮扶，提供职业指导、技能提升、岗位推荐等服务。

广东省人社厅相关负责人表示，要实现就业市场的高质量发展，既需要企业增强信心，平衡岗位价值性增强人文关怀；也需要务工人员加强技能培训，实现扬长择业；还需要政府强化权益保障和风险防范，增强市场主体信心。这都对就业服务工作的够“早”、够“精”、够“稳”提出了更高要求。接下来，人社部门还将出台一揽子暖招、实招，全力以赴稳存量、拓增量、提质量、兜底线，确保完成全年城镇新增就业110万以上、城镇调查失业率年均控制在5.5%以内的目标任务。（记者吴春燕、唐一歌）

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