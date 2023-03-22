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着力建设世界重要人才中心和创新高地

2023年03月22日08:50 | 来源：光明日报
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“挺进深蓝，向海图强，努力打造‘立足南沙、服务湾区、走向世界’的桥头堡。”3月18日，伴随阵阵掌声，中国地质大学（武汉）广州南沙地大滨海研究院正式揭牌。以海洋科学为重点，不久后，这里将有该校“地球海洋演化与观测”“深部地热资源”“海洋生物与过程”“太阳燃料”“生物医药矿物材料”“海洋工程与装备”“增材制造与智能设计”“生态文明与自然资源治理”等8个研究团队入驻，通过联培研究生、开展学术研究等举措，着力打造海洋领域科技创新和人才培养高地。

习近平总书记在今年全国两会上指出，“加快实现高水平科技自立自强，是推动高质量发展的必由之路”。

“学校一定贯彻落实好总书记全国两会重要讲话和全国两会精神，充分发挥学科专业人才等优势，促进‘人才链、创新链、学科链、产业链’深度融合，强化创新力驱动发展，建好用好重大科技创新平台，提升科技和产业创新双策源能力，为保障国家能源资源安全、服务海洋强国建设、支撑粤港澳大湾区经济社会发展贡献智慧和力量！”中国科学院院士、中国地质大学（武汉）校长王焰新的话语坚定有力。

今年的《政府工作报告》指出，“接续推进世界一流大学和一流学科建设，不断夯实发展的人才基础”。

奋斗实干是对总书记殷切希望的最好回应。广大教育工作者纷纷表示，将以时不我待的精神状态砥砺奋进，着力培养拔尖创新人才，争当高水平科技自立自强“排头兵”，不断开创新时代教育工作新局面。

日前，教育部党组书记、部长怀进鹏主持召开党组扩大会，传达学习全国两会精神。会议强调，要围绕加快实现高水平科技自立自强，强化国家战略科技力量建设，全面提高人才自主培养质量，深化高等教育综合改革，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，着力建设世界重要人才中心和创新高地。

各地高校师生牢记嘱托、感恩奋进，牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持“四个面向”，加快实施创新驱动发展战略，进一步落实好立德树人根本任务，以高质量教育支撑高质量发展。

“新时代新征程，清华大学一定努力用好学科交叉融合‘催化剂’，积极融入新型举国体制，深度参与科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略实施，为国家培养更多基础学科拔尖人才和关键领域急需的高层次人才，汇聚多学科力量，加快攻克‘卡脖子’难题，切实为高质量发展提供基础性、战略性支撑，为推进强国建设、民族复兴贡献清华的智慧和力量。”清华大学校长王希勤信心满怀。

建设高质量的一流专业，培养一流学生，高质量的教师队伍至关重要。

首都经贸大学城市经济与公共管理学院副教授王霖琳深感重任在肩：“教育大计，教师为本。作为推动教育高质量发展的关键一环，我们要不断强化过硬的政治素质，凝练高尚的道德修养，提升精湛的业务能力，保持永恒的创新精神，以无私的奉献精神和强烈的责任意识投入专业建设、学科建设和人才培养中，真正发挥出高质量的育人水平，实现教育高质量发展。”

“今天，中国号巨轮一定能劈波斩浪、行稳致远。我们要在强国之路上尽显风采，要在青春赛道上奋力奔跑，要以突破创新助力中国高水平科技自立自强，让请党放心、强国有我的青年誓言更加掷地有声！”浙江大学控制科学与工程学院2022级硕士生忻铄说。

为党育人、为国育才，教育的高质量发展必将汇聚起磅礴动力，为强国建设、民族复兴作出新的更大贡献。（记者 邓晖）

(责编：孙竞、李依环)

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