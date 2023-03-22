徐凌峰

袁玉宇近照。

新华社记者 周自扬摄

袁玉宇团队的研发人员正在观察实验数据。

受访者供图

党的二十大报告提出，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。这让留美海归、广州迈普再生医学科技股份有限公司董事长袁玉宇倍感振奋，他表示，创新的事业呼唤创新的人才，民族复兴梦与个人的事业梦必将共圆。

创业十几年来，袁玉宇带领团队逐渐改变了高端植入医疗器械领域几乎被进口产品垄断的局面。今年，袁玉宇再次当选全国人大代表，他说，团队将在保持高研发投入的基础上，开拓更先进的创新技术平台，助推高水平科技自立自强。

“技术过硬是基础，但如果没有情怀，也很难坚持下去”

2008年，在美国获得生物工程博士学位的袁玉宇选择回国创业。

归国之初，袁玉宇为了产品研发省吃俭用，收入只是在美国时的1/10；为将产品打造得更完美，公司整整3年没有卖出过一件产品，几乎没有收益。团队十几个人没日没夜地泡实验室，研发生产设备、琢磨产品，很多时候走出实验室都已是凌晨。幸好，广州开发区提供了500平方米的办公场地，给他的团队免去3年租金，还为袁玉宇争取到“海外高层次人才”资助金。

一张看似单薄的生物3D打印硬脑膜，实际上由上万层纳米纤维膜堆积而成，这种纳米纤维构成的方式结构和人体自身脑膜组织微观结构高度相似，是袁玉宇团队推出的拳头产品。

“医疗器械行业要耐得住寂寞。一个产品从立项、动物实验、临床试验到拿到注册证上市，需要很长时间。技术过硬是基础，但如果没有情怀，也很难坚持下去。”袁玉宇说。

2018年，迈普取得3项突破：承担国家863课题并通过技术验收，2项技术分别获得中国专利奖银奖和优秀奖，被评为广东省创新型企业，同时入选首批广东省博士工作站。在当地政府的引导支持下，袁玉宇的企业已成为国内植入类医疗器械领域的新秀，多个产品突破性地实现产业化。

对于患者来说，这不仅意味着自己可以花更少的钱，更意味着拥有了新的希望。

“我希望学成报国，在自己的土地上实现人生理想”

“10年前回国，很多人不理解。当时国内的高端植入医疗器械领域几乎全被进口产品垄断，我希望学成报国，在自己的土地上实现人生理想。”

在2018年的全国两会上，袁玉宇提出了从产业发展全链条角度来考虑政策法规的制定，支持创新产品更好地推向市场，发挥企业在科技创新体系中的主体地位的建议。

针对这一建议，国家发改委会同科技部、工信部、税务总局、市场监管总局研究提出了具体办理意见并持续推进落实。

“国家对创新创业的重视程度越来越高，政策举措越来越实。作为一名海归创业的人大代表，我备受鼓舞。”谈起这份建议所发挥的作用，袁玉宇至今仍很激动。

2019年6月，由袁玉宇牵头，在广州推动成立了粤港澳大湾区高性能医疗器械创新中心。该中心现已初步建立起由企业牵头、高校院所支撑、各创新主体相互协同的产业创新联合体，逐步实现了粤港澳及海内外创新成果集聚与产业化。

袁玉宇还聚焦企业“走出去”过程中的知识产权保护需求，提出在全国推出知识产权海外侵权责任险的建议，为企业“出海”乘风破浪提供坚实支撑。

“我们会专注创新，通过创新来推动高质量发展”

过去5年，围绕产业发展、科技成果转化、科技创新和人才发展等方面，袁玉宇作为全国人大代表共提出了约20份建议。他说，自己的不少建议已被采纳，落地见效。

参加今年全国两会时，袁玉宇建议，要专注于科技成果转化更加高效、直接地支持创业型科技型中小企业发展，让这些企业获得更多的创新资源，促进科技成果转化更有效落地。

同时，袁玉宇还一直关注人才要素在促进产业高质量发展中所发挥的重要作用，今年再次提出深化人才机制改革相关建议。

“作为民营科技企业，我们会专注创新，通过创新来推动高质量发展。”袁玉宇表示，企业将用大量的科研投入解决临床中遇到的问题，开发更多更好的产品去满足国内外市场的需求。

创业15年，袁玉宇原本乌黑的头发如今白了不少，他的团队也由生物3D打印硬脑膜这一个方向，发展到颅颌面修补产品、可吸收再生氧化纤维素止血产品等4个方向。“我感觉自己还是个年轻人，怎么头发都快白完了。”袁玉宇笑着说。

创业虽然艰难，但在他看来，国内的市场条件、创业环境给了他足够的底气与勇气。跟他同期归国的创业者，近几年都陆陆续续带领企业上市。

“我们对中国经济的高质量发展充满信心，基于这种信心，创新型企业才敢于继续投入创新。责任在心，担当于行，我们要继续推动产品创新，为推进中国式现代化贡献自己的力量。”袁玉宇说。

(责编：孙竞、李依环)