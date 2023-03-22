本报记者 杨 宁

图为你好教育学校学生合影。

受访者供图

“十年树木，百年树人。”迪拜你好教育学校成立十余年来，始终致力于华侨华人特别是华裔青少年的中文教育，成为海外侨胞传承中华文化、弘扬中华传统的重要平台。

十年发展 从无到有

近年来，中文教学“百校项目”作为增进中国和阿联酋两国教育文化交流的民心工程，推动了阿联酋华文教育蓬勃发展。但在迪拜你好教育学校刚刚起步的2012年，迪拜华文教育还不是现在这番模样。

迪拜你好教育创始人叶奇回忆：“最初，我在迪拜知识村的一家语言培训机构担任汉语教师。当时，对中文感兴趣的学生不多，学校校长也不太重视汉语教育，培训主要针对英语、法语和阿拉伯语等语种。2012年，迪拜几乎没有一家专门的华文教育机构。因此，我萌生了自立门户的念头。”

创业之初，叶奇只身一人，所有事情都得亲力亲为，包括管理、宣传、策划、教学、卫生等大小事务。她说：“最开始，我一个人负责四五个班级，每个班级大约有6名学生。好在后来，我招到了一批非常优秀的华文教师。他们敬业负责，永远想学生之所想，急家长之所急。”

说起“你好教育”这个名字由来，叶奇表示：“当时也想过，是不是一些具有中国特色的名字更能打响招牌，比如长城或者熊猫。但办学前丰富的招聘经验告诉我，无论是哪个国家的语言教师，初次讲课大多会用本国语言向学生教授打招呼的见面语，比如‘你好’。我希望大家看见中国人时，也能脱口而出‘你好’，因此便给学校取名为‘你好教育’。”

2016年，你好教育荣获国务院侨办评选的“世界华文教育示范学校”称号。2022年，你好教育迎来成立十周年。学校现有教师40余名，超过1500名学生步入你好教育的课堂，在华文教育及不同技能领域获得了发展。

叶奇说：“你好教育60%的学生都是华裔子女，也有不少外国人来学中文。我教的第一批学生当时只有6、7岁。如今有学生找到我，表示他已经被名牌大学录取，希望可以回到你好教育担任兼职教师，为华文教育贡献力量。”

寓教于乐 深学笃行

在你好教育学校宋美娜老师的《汉语启蒙》课堂上，孩子们朝气蓬勃。见面时孩子们伸出的软乎乎的双手，下课分别时的紧紧拥抱，课间不经意的一句“老师，你真棒！”，还有委托家长给老师写的书信，都让宋美娜对华文教育充满热情。

她说：“我的每一点付出，孩子们都会以十几倍的成果反馈。前半节课教的一个生字，如果在后半节课的古诗词中遇到，没等我指出，他们就会说，‘老师，这有刚学的那个字！’这种正向反馈给我带来了无穷的价值感、成就感。人们常把教师比作红烛，我觉得学生像是点燃红烛的火种，他们用天然的热情和对知识的渴求带动着我、感染着我，让我也跟着燃烧起来。”

对于年龄尚小的孩子来说，识字颇有难度，特别是笔画较多的汉字。对此，宋美娜总结了两个好方法。“一是动画解析法，用生动有趣的动画视频表达汉字。比如‘吹’字，左边为一张口，右边想象成一个喇叭，联想为一张嘴在吹喇叭，孩子们在看动画的过程中就记住了这个汉字。二是身体写字法，按笔画顺序用身体部位写汉字。期间，孩子们手脚并用、互相模仿，不断发掘新的书写方法。看似在玩其实在‘写’的过程中，加深了孩子们对汉字的印象。”

担任你好教育美术老师的侯继红坦言，他最大的希望就是看到孩子们把构思展现笔端，最大的成就感就是在自己的辅导下，学生的绘画技法有所提高，创意思维越来越活跃。

他说：“第一次户外写生时，孩子们细心观察，将参差不齐的各类建筑画在了纸上。课程的最后5分钟成了他们的故事会，小葱介绍自己的作品，‘这个高楼就像爸爸，这个矮楼是妈妈，那个胖胖的楼房就是我，这个建筑群是一个完整的家庭。’另一名女孩指着画上五彩斑斓的颜色说，‘这些建筑是时装模特，他们穿着不同颜色的漂亮衣服。’孩子们丰富的想象力和纯真的笑容，让我十分感动。”

赓续传承 精益求精

你好教育杰克老师从事华文教育7年有余，刚入职时的紧张授课场景，如今还历历在目。他说：“最初，我在美国教幼儿园和小学的孩子说汉语。双手朝向自己代表‘我’，比出爱心代表‘爱’，‘你’则把双手朝向对方，这样的感官教学让学生们快速学会了一系列表达。课间休息时，就有孩子跑过来朝我比划‘我爱你’的动作。”

2021年，你好教育携手暨南大学华文学院在迪拜开设“汉语国际教育硕士专业（非全日制）”硕士研究生课程。作为第一期学员，叶奇表示：“通过专业系统的学习，我深入了解了汉语习得、汉语分技能教学法、汉语趣味教学和教学测试与评估等内容。教授们对待华文教育的一片赤忱之心，无形之中影响着我。我希望，海外侨胞们将华文传承、推广开来，不仅要会写中国汉字，也要了解中国文化。”

你好教育向玉老师自成为对外汉语教师的那天起，便觉得身上多了一份责任、一种信念。她说：“中国传统节日蕴含着深厚的民族情感和文化内涵。为了让海外的中文学子享受学习中文的乐趣，我将中国节日融入课堂。端午节，我与学生一起包粽子、品粽子、观赛龙舟视频，一起感悟屈原的爱国情怀；中秋节，我教学生做月饼，与他们共话团圆；春节时，我们一起抢红包、剪窗花、吃饺子，参加由驻迪拜中国总领馆举办的春节游行活动，共享年的味道。”

文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。“节日体验”让课堂生动起来，学生们得以沉浸式感受传统节日的文化魅力。向玉自豪地说：“促进中外交流，是每一个对外汉语教师神圣的使命。为此，我深感荣幸。”

(责编：孙竞、李依环)