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安徽多部门联动推出创业活动

2023年03月22日08:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报合肥3月20日电  （记者田先进）近日安徽省发出通知，计划多部门协同联动推出30项创业活动，进一步激发全社会创新创造潜能。

　　通知明确，举办安徽科技大市场月度科技成果转化交易会、中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会（合肥）创业创新展等展览展会，推动各领域科技、产业、人才交流对接，促进科技成果转化，推广创业品牌，帮助企业提升行业影响力。树立国际视野，坚持市场化运作，强化招商引资、招大引强，举办第二届创业安徽大赛、2023年“创响中国”安徽省创新创业大赛等系列赛事，将大赛打造成发现、引进高水平创业团队和优秀创业项目的平台。

　　开展“未来新徽商”特训营、“创谷成长营”等系列培训，满足创业者能力提升需求。开展创业安徽专题研修班，提高党员干部引导服务创业的素质和本领。举办“黄山—企投家年会”、“创谷汇”、第十届“青苗杯”安徽项目资本对接会等融资对接活动，帮助企业拓宽融资渠道。

　　与此同时，还将组织多维度交流活动。举办安徽（国际）创新创业人才交流会、2023中国长三角青年企业家高峰论坛等主题活动，为创业者打造互动交流平台，提供全方位、立体化创业服务。拓展多渠道创业宣传。聚焦创业主体，坚持典型引领，遴选100名左右“创业安徽之星”，精心打造《创业安徽故事汇》等节目，交流创业经验，推介创业项目，营造鼓励、支持创业的良好氛围。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月21日 14 版）
(责编：孙竞、李依环)

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