本报北京3月20日电 （记者杨昊）记者从共青团中央获悉：第十三届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛19日在北京落下帷幕。

在本届“挑战杯”决赛中，全国463个项目进行激烈角逐，最终经评审委员会评选产生北京理工大学的“零碳魔方——绿色细胞赋能碳中和之路”等154个金奖项目、西安交通大学的“智动博特——球形巡检机器人开创者”等309个银奖项目，贵州大学的“新丝路农业绿色药房——天下星农”等1079个铜奖项目。北京理工大学以团体总分第一的成绩获得“挑战杯”，浙江大学等49所普通高校、宁波职业技术学院等10所职业院校获“优胜杯”。

据了解，本届“挑战杯”竞赛由共青团中央、教育部、人力资源社会保障部、中国科协、全国学联和北京市人民政府主办，坚持为党育人，引领创新前沿，有效扩大覆盖，持续赋能学生，创新数字化办赛。第十四届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛将由西安交通大学在2024年举办。

《 人民日报 》（ 2023年03月21日 14 版）

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