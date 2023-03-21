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五百学子守边疆 浙江东方职业技术学院掀入伍新高潮

2023年03月21日15:46 | 来源：人民网-教育频道
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　　近日，浙江东方职业技术学院国防教育公园举办了一场别样欢送会，学校领导、师生、家长齐聚一堂，为2023年春季应征入伍的87名大学生开展“送兵仪式”。

浙江东方职业技术学院供图

　　送兵仪式上鼓声隆隆、掌声阵阵，学校领导、街道领导和现役军官为应征入伍大学生佩戴胸花、赠送纪念品，并寄语入伍大学生，希望他们立足青春理想，筑牢鸿鹄之志，践行报国志向，练就过硬本领，赋能军旅人生，做有志有成追梦人、做强军事业弄潮儿。活动现场还举行了龙湾区退役军人职业技能培训基地、龙湾区双拥教育示范基地、大学生国防教育军校共建共育教育基地揭牌仪式。

浙江东方职业技术学院供图

　　2019年至今，东方学院共计入伍512人，他们有的驻扎国防边境，有的驻守天安门广场，有的遴选至特种部队，有的投身航母远洋护航，有的在比武场上斩获佳绩。东方学院副校长贺文华表示，高质量大学生入伍，是大势大方向，是大局大视野，是大国大战略，东方职院高度重视国防教育工作，积极做好应征入伍工作，构建了“校部站”三级管理、“校政企会”四方联动、“3+4+X”全方位服务全生命周期管理的国防体系，学校出台学生参军入伍10大优待政策、一条龙退役服务体系和国防教育“七个一”专项行动，在广大青年学生中取得了广泛回应和高度评价。入伍大学生付建表示，这次能成功入伍，深感荣幸，必定牢记学校和父母的殷殷嘱托，为强国强军伟业贡献青春力量，向党和国家交出一份满意的答卷。

　　据悉，近年来，浙江东方职业技术学院牢记立德树人使命，将“传承红色基因，赓续红色血脉”工作信念贯国防教育全过程，形成了“学校支持、架构完善、上下联动、师生共管”的国防教育工作局面，打造“一社、一队、两站”国防教育铁军队伍，组建了“军魂”平安护卫队、征兵宣讲团、国旗护卫队、“军魂”教官团，积极开展国护体验日、国旗下讲话、军旅故事分享会、爱我国防演讲比赛、大学生定向运动竞赛、故事分享会等国防教育系列活动，深入挖掘一批大学生士兵的优秀事迹，充分发挥先锋榜样示范引领作用。（王鑫）

(责编：崔競文、熊旭)

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