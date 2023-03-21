为打造弘扬优良家风阵地，助力构建学校、家庭、社会协同育人新格局， 2022年9月，在人民德育数据中心的大力推动下，人民在线、人民数据与北京市家庭学校携手打造了人民德育家庭教育中心。

中心自成立以来，在国家“十四五规划”课题专家智库的指导下，系统研发了科学、权威、规范、专业、实用的“家庭教育指导者”培训认证课程体系，于3月15日正式在人民慕课平台上线。同时，人民德育名家讲堂同步上线。

“家庭教育指导者”课程设计从实际需求出发，在普及先进家庭教育理念、科学家庭教育方法的同时，以“协同育人”教育理论为核心，“知行合一”家校模式为目的，将课程体系分为了“政策解读与引领”“指导者职业规划”“专业基础知识”“经典案例指导”四大模块，适用于教育系统工作者（德育校长、班主任、心理健康教师等）、妇联工作者、工会系统、社区工作者及乡村振兴项目。“指导者”在学习的同时，人民德育专家智库将跟踪指导，让“指导者”在实践思辨中夯实理论基础，在实操应用中提高专业能力。

家庭教育不只是“家事”，已上升为“国事”。人民德育家庭教育中心遵循党的教育方针，以立德树人为根本任务，通过实施科学的家庭教育指导培训服务，推进家庭教育在促进未成年人全面健康成长，落实道德品质、身体素质、生活技能、文化修养、行为习惯等方面的培育、引导和影响中发挥重要基础作用，让“指导”不仅停留在证书上，而是成为真正能惠及家庭、惠及孩子的一项技能。（郭婷、李亚琪）

(责编：李依环、孙竞)