人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

离生活越近，自然教育的场所就越棒

2023年03月21日08:44 | 来源：光明日报
小字号

原标题：离生活越近，自然教育的场所就越棒

　　 王放的身份很多元——作为复旦大学生命科学学院研究员，他承担《保护生物学》《生物多样性导论》等课程教学多年；走下讲台，他发起、参与了不少与自然保护相关的公益活动和调查项目；而作为一位6岁男孩的父亲，带着孩子在小区里游荡、看鸟看昆虫，是他最乐此不疲的事。

　　 在他看来，对于迫切想让孩子放下手机、亲近自然的家长来说，花费不菲的自然教育训练营并不是唯一选择。最好的自然教育，其实就在孩子身边。

　　 记者：近年来，自然教育实践在各地蓬勃发展。当孩子们在自然中奔跑、探索时，他们会得到什么？

　　 王放：最早期的自然教育先行者们，像梭罗、缪尔、利奥波德等用特别优美又有科学性的语言歌颂了瓦尔登湖、优胜美地国家公园，甚至威斯康星的一个小木屋。在他们看来，人在自然中才能够形成健全人格，才能够完整体会到这个世界的美好。我记得利奥波德说过一句很著名的话“像山一样思考”，就是指在自然之中人们能够找回内心深处的那些东西，包括坚强勇敢、对这个世界的热爱、好奇心与责任感。

　　 记者：正是看到这些益处，让孩子参加自然教育活动正在成为城市家庭的热门选择。但很多机构课程报价不菲，半天活动就要花去六七百元甚至上千元。家长们时不时还会“踩雷”，花了钱却觉得没啥收获。您怎么看待这样的现象？什么才是好的自然教育？

　　 王放：我曾经参加过一个自然教育论坛。整整三天，大家都在讨论怎么带着孩子去自然训练营，怎么带孩子设计自然校本课程、课外活动……这让我有一个很强烈的感触：为什么要把自然教育限制在孩子身上？事实上，当下成年人的自然教育也是非常缺失的。而当成年人不熟悉、不了解自然的时候，就很难带给孩子导向正确的自然教育，也就只能简单地依赖培训机构。

　　 我确实能感受到家长们对于优质自然教育的渴求。去年上海市林业总站、山水自然保护中心与复旦大学共同发起了“貉以为家”公民科学家项目，邀请上海市民和我们一起调查城市里的国家二级保护动物——野生貉的分布情况。一开始，我们很忐忑，没把握到底有多少人关心这件事。但市民的热情远远超乎想象，几百名各行各业的人报名，或顶着40度的高温，或奔波几十公里跟着我们一起做调查，非常投入。我跟一位家长聊天，他说起自己在给孩子讲解自然知识时捉襟见肘，就花很多钱带孩子去自然保护区参加训练营，最终竟然仅仅是做了一堆标本回来。而在跟我们一起调查的过程中，他觉得尽管没有课堂讲授、没有PPT，却带孩子真正了解到了科学研究的过程、人与自然的联结、对于城市建设的科学支持。后来他主动陪孩子一起尝试进行身边的自然科研，推动孩子从被动参加训练营到主动去探索自然。

　　 自然教育同样应该从成年人开始。如果父母有了这些意识与知识，孩子的自然教育问题就不再是一个看起来有那么多困难的事情了，也就拥有了比“报班”更多元的落地方式。

　　 记者：也有一种观点认为“城市里的自然教育束缚太多、野趣不足”，认为自然教育一定要远足、出行，去旷野、高山、景区……这也进一步加剧了家长的经济负担。

　　 王放：我觉得作为一个普通孩子或市民，郊野的保护区的确是特别好的自然教育场所，但身边的公园绿地也很好，甚至比保护区更好：比郊区公园绿地更好的场所，其实就是我们居住的小区。离生活越近，自然教育的场所就越棒；自然教育或者自然观察跟生活连接得越紧就越有趣，也越有可能持续下去。

　　 我举我儿子的经历作为例子。当我们去一些风景区爬山，甚至我带他去爬玉龙雪山，这是一件一辈子只会经历一两次的事情，他会记住，但只是像一个匆匆过客那样去观察和体会。但当我们在自己小区发现有一只凤蝶把蛹用丝挂在了一棵花椒树上，孩子便每天早晚都要去看，惊呼“这个蛹变得透明了”“蛹变成了深色的硬壳”，直到有一天看到“蛹开始孵化、变成蝴蝶”，这是一个持续不断的过程。每天孩子都会问我“我们什么时候能去观察？我不能错过蝴蝶飞出来的这一瞬间”。

　　 这让我觉得，这样的过程有持续性，是一件有始有终的事情。这更是一个孩子在真正关心自然，他会觉得一个普通的蝴蝶蛹跟自己是有关系的，自己像一个守护者，不能让别人去破坏它。这样持续的投入和探索，其实和我们做科学研究有很多相似之处，将观察、归纳、推理、证明等科学的思想方法潜移默化地融入其中。

　　 记者：让人与自然产生联结，尊重、敬畏自然，这是自然教育的迷人之处。

　　 王放：是的。自然教育的产出不仅仅是知识，更可能是科学精神，可能是对于身边自然环境改造与提升的责任感。

　　 如果中小学孩子的观察对象就是校园里的一片草坪，他们会特别自然地想到是不是要减少杀虫剂的使用，是不是可以投放更多植物种子营建一个小花园，也会对破坏草坪、砍树等行为有更深的思考。所以我们可以看到，北大校园里有学生推动成立自然保护小区，用制度化的做法保护校园里的野生动物和自然环境；我们也会看到上海市民关心自己小区的貉，自发组织科普小讲座，发起野生动物志愿者保护群，劝阻对野生动物有害的投喂行为。

　　 所有这些，只有在身边的自然教育才能够做到。

　　 （记者 邓晖）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部