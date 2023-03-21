原标题：助力建设教育强国、科技强国、人才强国

近年来，国际形势复杂多变，疫情给经济和社会带来了巨大冲击。面对种种挑战和压力，国家仍然大力支持科技和教育。过去五年，财政性教育经费占国内生产总值比例每年都保持在4%以上，全社会研发经费投入强度从2.1%提高到2.5%以上。作为一名教育和科技工作者，我感到非常振奋，也深受鼓舞。

五年来，国家接续推进世界一流大学和一流学科建设，不断夯实发展的人才基础。香港拥有多所优质大学，可以在推进高等教育发展和人才培养方面发挥重要作用。在国家和香港特区政府的支持下，多所香港高校先后进驻粤港澳大湾区内地城市开展合作办学。香港科技大学（广州）已于去年九月正式开学。针对国际科学发展前沿以及国家和区域发展的重大战略需求，港科大（广州）主动布局了一批跨学科、跨领域的新兴前沿学科，同时与香港校园发挥互补优势，协同发展。

此外，今年的政府工作报告还提到，构建新型举国体制，组建国家实验室，分批推进全国重点实验室重组。香港有很好的科研基础，香港科学家对于参与国家科技创新发展也有很高的热情和积极性。香港可以为国家实施创新驱动发展战略、实现高水平科技自立自强贡献力量。

我一直希望可以推动在香港成立聚焦生命健康和人工智能领域的国家实验室。香港拥有不少从事生命健康和人工智能研究的学者，也有很好的创新平台支撑，包括已经成立的聚焦生命健康和人工智能研究的InnoHK创新香港研发平台，以及相关领域的国家重点实验室。香港特区政府近期发表的财政预算案表示，会预留60亿元设立生命健康科研学院。这些都可以成为建设生命健康和人工智能国家实验室的重要支撑。有了国家实验室这样的平台，相信香港科学家可以大展所长，在国家科技发展大局中担任更积极的角色。

今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。党的二十大报告提出，“加快建设教育强国、科技强国、人才强国”，相信香港可以抓住机遇、发挥优势，为国家建设教育强国、科技强国、人才强国作出更多贡献。

（记者龚亮采访整理）

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