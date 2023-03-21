原标题：为优秀教师队伍注入“源头活水”

连日来，北京线上线下“教师专场”双选会火热进行中。在丰台区抢先发布的招聘公告中，教育系统80家单位面向应届大学生招聘329人。

丰台区之所以能够大手笔“抢”教师，可谓下足了“绣花功夫”：对学校编制进行全面清理和统筹管理，激活编制资源，深入推进“员额制”改革，释放部分学前教育编制补充义务教育学校，统筹全区事业单位编制300个，供教育“周转池”借用，满足近期新增教育资源结构性需求。努力扩大优秀教师群体，是丰台区近日启动的基础教育“强基工程”一项重要举措。

冯林是北京小学万年花城分校教学主任。2月10日，冯林到位于西城区的北京小学本部挂职锻炼，参与学校教育教学管理。今年，丰台区选派18名基层年轻干部到教育强区优质学校挂职锻炼，冯林是其中一位。他说：“北京小学的每一位教师都实实在在地践行着‘做温暖学生记忆的教师’的理念，我被感动了，也被‘点燃’了，真正感悟了‘从学科教学走向学科育人’的深刻内涵。”

据了解，今后丰台区还将继续选派优秀中青年干部，到区内外名校挂职、出任执行校长、参与高端培训，加强后备力量队伍建设，完善教师职业发展台阶，鼓励和引导广大教师深耕教育教学，将优秀教师留在课堂教学一线，激发源头活水。

实现区域教育优质资源均衡发展，是丰台区“强基工程”的核心目标之一。从东到西，丰台区分布着北京钱学森中学、北京十八中、北师大实验中学丰台学校、北京第五实验学校、北京十二中、丰台二中、首师大附属丽泽中学、北京十中、民大附中丰台实验学校、人大附中丰台学校等“十强学校”。

“方庄地区是丰台区的超大型社区，以前每到升学季，都会流失一批优质生源。”丰台区教委主任杨晓辉说，为了破局，丰台区整合方庄地区27个教育单位资源，建立了以北京十八中为龙头的方庄教育集群，形成了教育优质、均衡发展的“方庄模式”，越来越多的孩子选择在家门口上学。北京十八中的探索与实践，是丰台教育“集群+集团”特色发展模式的一个鲜活缩影。

截至目前，丰台区已构建了8个教育集群，210家教育单位实现集群内的协同发展；建立了16个教育集团，涵盖86所学校，全区约48%的学生享受集团化办学的优质教育资源。

杨晓辉表示，未来丰台区还将以“十强学校”建设为引领，加强丰台科技园、丽泽金融商务区、南中轴地区等重点功能区的学校布局，补齐河西教育高质量发展短板，到2031年形成每个集群至少拥有1所优质高中、每个街镇均有1至2所优质校（校区）的教育发展布局，推动区域优质教育资源供给再升级。

当然，搞好教育不仅仅是教育部门的事，丰台区举全区之力，推进基础教育“强基工程”，并确定了基础建设、名师培养、学子培育、智慧教育、深化改革、协同发展六个方面60项重点任务。目前，丰台区已经成立了专门领导小组，细化涉及37个委办局的具体任务清单，明确量化阶段目标，压实责任，全区上下真正形成“一盘棋”齐抓教育的模式，实现孩子们在家门口“上好学”的愿望。

（记者 张景华 通讯员 李洁思）

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