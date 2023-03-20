人民网北京3月20日电 18日上午，北京大学环境学科50周年大会在北京大学英杰交流中心举行。本次大会以“传承·创新”为主题，回首50年来北大环境学科的发展历程，展望全国环境学科的未来前景，为美丽中国建设和全球环境治理凝聚共识、贡献力量。

中国科学院院士、北京大学副校长张锦指出，北京大学是我国最早建设环境学科的高校之一，在我国环境学科建设历程中发挥了领头羊作用。近年来，北大环境学科聚焦前沿重大科学问题，持续打造国家战略科技力量，为祖国“天更蓝、山更绿、水更清”、深度推进全球环境治理作出重要贡献。未来北大将充分发挥文理工医多学科优势，致力于为共建共享清洁美丽世界和构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

1972年，伴随着第一次联合国人类环境会议的召开，北京大学创建了我国最早的环境化学专业。“1972年我国派团参加联合国人类环境会议，翻开了中国生态环境事业新的篇章，50年来，北京大学环境学科在几代人的共同努力下逐渐发展壮大，为生态环境事业做贡献。”生态环境部副部长、国家核安全局局长董保同希望，未来北大环境学科能以服务国家生态文明建设和全球可持续发展为己任，继续推进生态环境科学创新、加强生态环境人才培养，在深化生态环境国际交流合作上开创新局面，为建设人与自然和谐共生的现代化作出新的贡献。

中国科学院院士、北京大学环境科学与工程学院院长朱彤表示，北大环境学科已全面建成了具有北大学科交叉特色、服务国家战略需求的环境“科学-工程-健康-管理”全链条环境学科体系。“近年来，北大环境学科聚焦重大基础科学前沿，持续打造环境科技创新全链条。当前，全球可持续发展面临多重挑战，中国与全球发展的绿色低碳转型正当其时、势在必行。”他呼吁，要加快发展“环境+”学科群共同体，构建交叉融合的绿色科技创新体系，通过全球保护环境的共同行动，为推动全球人与自然和谐共生的实现贡献智慧力量。

大会作出了“推动人与自然和谐共生，共建共享清洁美丽世界”的三点倡议：一是发展“环境+”学科新范式，提升学科社会服务能力；二是创新科研组织模式，加快形成全过程创新链，推动绿色科技交叉创新；三是支撑全球发展倡议，发起保护地球共同行动，共建共享清洁美丽世界。

大会向唐孝炎教授和叶文虎教授颁发了“北京大学环境学科50周年特殊贡献奖”。在嘉宾交流发言环节，与会学者围绕碳达峰碳中和、推动绿色发展、全球环境治理等生态环境领域重大问题展开深入研讨，共话环境学科的未来发展。（郝孟佳、实习生余睿婕）

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