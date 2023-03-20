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北京密云：守护生命之水 践行生态文明

2023年03月20日17:17 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月20日电 “作为密云水库建设者的后辈，要引领节水惜水新风尚，要像保护眼睛一样保护密云水库……”北京市密云区第二小学学生、志愿服务队代表李冠霖在开展“不忘初心 饮水思源”主题实践活动中发出《节水用水》倡议。

在第31届“世界水日”、第36届“中国水周”来临之际，北京市密云区各中小学纷纷走进密云水库展览馆、密云水库周边、公园社区等场所开展保水、护水、节水主题系列活动。

在密云水库展览馆，密云区第二小学“红领巾”讲解员以密云水库建设的光辉历程为主线，向同学们详细介绍了密云水库的建设史、移民史和奉献史。少先队员们观看建设密云水库“十姐妹”事迹话剧《奋斗的幸福》片段，重温那段可歌可泣的建库历史。北京市水务综合执法总队密云分队方军，讲述了一家三代传承守护首都“生命之水”的故事，引导少先队员们担起保护家乡“这盆净水”的使命。孩子们还向游客、居民发放节水护水宣传材料，围在湖边共绘密云“山水密境”十米画卷，表达守护碧水青山，绘就美丽家园新画卷的愿望。

密云区第二小学“红领巾”讲解员为同学们讲解密云水库建设历程。

密云区溪翁庄镇中心小学在“世界水日”到来之际，邀请到西城区青少年科技馆特技教师周又红为学生做“珍惜生命之水 保护生态环境”的科技教育讲座，并联合“密云先锋”——水库管理处水上分队开展主题实践活动。结合“世界水日”“中国水周”，学校还开展了“节水护水 你我同行”世界水日主题系列活动，动员学生和家长共同参与到节水护水行动中去。

密云区溪翁庄镇中心小学开展科技教育讲座。

密云水库中学自上世纪90年代起就开设了校本课程——《密云水库与可持续发展》，从理论层面为实施生态文明教育奠定了扎实的教育教学基础。学校金鹏科技社团常年坚持开展密云水库周边水质监测活动，学校的“小蜜蜂”护水小分队常年开展“节水护水”志愿服务活动，向周边群众讲解节水护水和环境保护知识，劝阻不文明行为，倡导大家共同维护生态环境，共同爱护家园。

密云水库中学开展“节水护水”志愿服务活动。

“密云是首都生态涵养区，保护好密云水库‘这盆净水’是密云青少年光荣的责任。”密云区教委相关负责人表示，要全面推进生态文明教育、全面加强学生保水护水意识，引导学生思饮水之源，护绿水青山，让保水护水的理念厚植于每一名孩子心中。

(责编：李依环、熊旭)

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