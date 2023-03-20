人民网北京3月20日电 国家开放大学乡村振兴人才培养实践基地16日在湖南省湘西土家族苗族自治州十八洞村正式揭牌。国家开放大学党委委员、副校长范贤睿指出，建立乡村振兴人才培养实践基地，是学校自觉服务国家战略、助力学习型社会建设的重要举措，是学校扎根基层就地培养乡土人才的生动实践。

范贤睿强调，国家开放大学体系将紧紧围绕立德树人根本任务，力行"四千精神"，扎实推进职普融通、产教融合、科教融汇，有针对性地培养符合本地产业发展方向、适应产业需求的"三农"人才；把数字化作为创新乡村教育的有效手段，探索适应当地群众需求的教学模式，建设有用易学的课程资源，努力把基地建设好，为乡村振兴战略贡献新的力量，助力全民终身学习的学习型社会、学习型大国建设。

据介绍，国家开放大学乡村振兴人才培养实践基地将紧跟技术进步和新兴业态发展，有针对性地培养符合本地产业发展方向、适应产业需求的应用型人才，助力产业生态化和生态产业化；以实施产教融合协同创新中心示范工程为契机，推进产教融合、科教融汇，打通教学链和产业链，培养知识储备丰厚、动手能力过硬、能解决企业实际难题的涉农人才；把数字化作为创新乡村教育的有效手段，形成实用管用的课程体系，探索适应当地百姓的数字化教学模式。

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