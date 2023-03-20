人民网北京3月20日电 （记者李依环）18日，第五届全国大学生可再生能源优秀科技作品竞赛决赛在北京化工大学举办，来自全国50余所高校的300余名师生代表参加决赛开幕式。入围本次竞赛决赛的80余件优秀作品的海报、模型与实物在北京化工大学校园内进行了展示。

据悉，第五届全国大学生可再生能源优秀科技作品竞赛自2022年10月启动以来，共收到来自全国183所高校院所提交的1499件参赛作品，参与大学生人数达1万余名。开幕式上，与会领导和嘉宾为获得第五届全国大学生可再生能源优秀科技作品竞赛优秀组织单位的高校颁发荣誉证书。

中国工程院院士、北京化工大学校长谭天伟介绍，全国大学生可再生能源优秀科技作品竞赛是由中国可再生能源学会主办的全国性大学生课外科技作品竞赛，是一项具有导向性、创新性的全国性大学生科技竞赛。竞赛主要内容涉及太阳能、风能、生物质能、地热能、氢能、海洋能、天然气水合物等可再生能源，作品包括实物制作（含模型）、软件、设计以及社会实践调研成果等，体现新思想、新原理、新方法及新技术。

“竞赛积极响应国家关于大力发展可再生能源的政策，紧密围绕国家“双碳”战略目标，引导大学生把创新激情与国家重大战略需求结合起来，推进我国可再生能源领域技术创新与变革，助力我国能源结构转型与生态文明建设。中国可再生能源学会与北京化工大学将再接再厉，努力推进该竞赛继续高质量发展，为全国广大大学生提供实践创新的平台，为我国乃至全球的可再生技术革新与产业升级贡献力量。”谭天伟说。

中国高等教育学会副会长、秘书长姜恩来谈到，希望大赛进一步强化可再生能源科技实践教育，搭建可再生能源领域人才培养和交流的重要服务平台，鼓励和倡导大学生深入研究可再生能源行业的核心技术和痛点问题，敢想敢干，在发现和解决“真问题”的过程中练就“真本领”。

姜恩来指出，希望大赛聚焦帮助提升大学生科研创新能力、攻关协作能力和实践动手能力，培养艰苦奋斗和团结协作精神，将大赛打造成为具有鲜明我国高校特色的一流学生赛事平台，为社会输送具有家国情怀、社会责任感、能解决实际问题的优秀人才。

据悉，竞赛自2018年举办首届大赛以来，已连续举办了四届。全国几百余所高校院所积极响应，2万余名大学生报名参赛，累计收到参赛作品3000余件，800余件优秀作品获得竞赛奖励。

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