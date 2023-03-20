人民网北京3月20日电 （记者李依环）日前，铸牢红色育人共同体、共建人才培养新范式——延河联盟成立四周年纪念大会在陕西延安举办。会上，延河联盟九校发布“延河高校人才培养联盟合作共识”，同时揭牌成立“延河联盟高校教师发展基地”。本次大会由延河联盟轮值主席高校中国人民大学主办。

据悉，延河高校人才培养联盟（简称“延河联盟”）自2019年3月16日成立，由中国人民大学、北京理工大学、中国农业大学、北京外国语大学、中央音乐学院、中央美术学院、中央戏剧学院、中央民族大学、延安大学9所诞生于延安的高校自愿组成联合组织。

“联盟各高校秉承‘延安根、延河魂’的共同精神原点，全面推进优质教学资源开放共享，积极探索协同育人机制，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出了积极贡献。”陕西省委常委、延安市委书记蒿慧杰指出，希望联盟高校持续探索高校与地方共生共荣的良性发展机制，深化产教融合、校企合作，促进产学研用深度协同，更好助力延安高质量发展。

中国延安精神研究会副会长、中国人民大学党委原书记靳诺表示，延河联盟各高校与中国延安精神研究会始终保持着密切联系，共同致力于延安精神的研究与宣传，通过“延安精神进高校”等系列活动，在高等教育领域为延安精神的传承与发展树立了一面旗帜，产生了示范作用。面向中国式现代化新征程，迫切需要联盟九校共促合作，共谋发展，共同培育堪当民族复兴重任的时代新人。

陕西省委教育工委委员、教育厅副厅长王海波指出，陕西省委教育工委、陕西省教育厅将持续支持延河联盟发展，希望联盟各高校进一步完善联盟建设机制，形成更多具有中国特色、可借鉴、可复制的高水平教学改革成果，筑牢示范引领、共融共生、协同创新的红色育人共同体。

延安大学校长高子伟表示，四年来，各兄弟高校秉持信息互通、资源共享、整合优势、系统创新的原则，打造了特色鲜明的红色育人品牌。未来，联盟各高校将继续坚守初心，团结奋斗，筑牢红色育人共同体，共建人才培养新范式，在奋进中国式现代化的新征程中，继续走好“红色育人路”，谱写延河联盟高质量发展新篇章。

中国人民大学党委副书记、副校长胡百精表示，延河联盟高校深入总结既往四年的工作成果和工作经验，全面梳理各高校的学科特色和资源优势，深入研讨合作机制和创新人才培养模式，凝练形成“延河高校人才培养联盟合作共识”。“共识”聚焦“五育”并举和高等教育高质量发展，明确了延河联盟发展新阶段的中心任务和发展方向，体现出联盟高校对高等教育事业的责任和担当。

在“深入学习宣传贯彻党的二十大精神，着力构建‘五育’并举的高质量人才培养体系”主旨演讲环节，各联盟高校领导依次发言。

中国人民大学校长林尚立指出，中国人民大学作为延河联盟轮值主席高校，将在新征程上与大家共同携手，持续加强高校平台优质资源共享，深入推进人才培养协作，坚定传承红色基因，坚守立德树人初心，牢记为党育人、为国育才的光荣使命，走好建设中国特色、世界一流大学的新路，以实际行动贯彻落实党的二十大精神，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

北京理工大学党委书记张军表示，党的二十大报告首次将科技、教育、人才进行“三位一体”统筹安排、一体部署，意义深远。教育是人才涌现的基础和科技发展的先导，中国式现代化新征程对高等教育提出了更高要求，一流大学作为教育、科技、人才的交汇点和最大交集，必须牢记立德树人根本任务，传承红色基因，结合自身学科优势，不断创新发展，推动形成科技、教育、人才“三位一体”的高校发展模式。

中国农业大学党委书记钟登华指出，各校要准确把握中国式现代化对高等教育改革发展新要求，源源不断培养中国式现代化所需要的各类人才，主动服务人类文明新形态。加快构建与中国式现代化相适应的高质量人才自主培养体系，在培养标准、培养主题、培养模式和培养条件上与时俱进，回应时代需求。加快教育数字化转型，加大人才对外开放力度，全力打造高质量人才自主培养的良好生态。

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