本报记者 花 放

在德国慕尼黑国际手工业博览会上，参观者在了解手工制作木船的工艺。

本报记者 花 放摄

如何装修让房屋更节能环保？背阴的阳台上更适合种哪些植物？……在日前举行的德国慕尼黑国际手工业博览会上，很多观众饶有兴趣地探寻相关问题的答案。今年的展会以“手工业让生活更美好”为主题，分为手工艺与设计，建筑、家装和生活方式，园艺以及食物和生活四大展区。来自60多个领域的670余家企业参展，吸引了超过8.5万名观众。

在以建筑、家装和生活方式为主题的B2展馆，德国北部梅前州的一家展台前围满了观众，工作人员正在展示一款可加热墙纸，该产品获得了德国联邦手工业杰出创新成就奖。公司研发部门主管亨内斯·罗斯勒告诉记者，这款墙纸有特别的涂层，接入电源后，具有壁挂式加热器的功能，而且更加节能、环保。“产品在展会上非常受欢迎，订单已排满，将于今年5月正式开始量产。”罗斯勒说。

可持续发展是本次展会的一大主题。德国联邦经济和气候保护部在展会上设立展位，观众可以在此参与太阳能屋顶的搭建，并通过模拟程序观察发电过程，从而了解环保和可持续转型的重要意义。德国副总理兼经济和气候保护部部长罗伯特·哈贝克在展会上表示，手工业是德国经济的支柱之一，也是未来经济发展的重要驱动力，对于能源转型至关重要。

数字技术在手工业中发挥的作用越来越重要。德国巴伐利亚州手工业协会主席佩特安德尔以自己的建筑公司为例向记者介绍，很多工人目前都通过平板电脑等电子设备对供暖设施进行维护和保养。巴伐利亚州经济部国务秘书罗兰·魏格特在展会上表示，机器人技术可以提高手工业者工作效率，甚至部分代替人工操作，有助于缓解劳动力短缺困境。

展会现场，很多年轻的从业人员熟练地展示精湛的技艺。一些职业学校的学生还与参加展会的手工业者交流职业规划。为帮助更多年轻人培养对手工业的兴趣，展会专门设立了“年轻一代”体验区，年轻观众可以现场体验木匠、瓦工、验光师和烘焙师等20种手工技艺。

当地的一名初中生赖斯告诉记者：“通过今天的活动，我体验了各种各样的工作，感觉手工技艺十分有趣。”14岁的乔尔卢卡表示，他从小就有很强的动手能力，在展会上看到数字技术和手工业的融合令他十分兴奋。“我第一次实际操作了手持式数控铣床，它让木匠工作变得轻松。”

数据显示，德国手工业涵盖130多个工种，有近560万名手工业者在约100万家企业工作，36万名年轻人正在接受各类培训。目前，德国手工业仍面临劳动力短缺难题，德国手工业中央协会主席迪特里希表示，政府必须高度重视劳动力短缺问题，更加重视职业教育。“要让人们认识到，手工业可以提供稳定且极具吸引力的就业岗位，让更多年轻人热爱手工技艺。”

（本报德国慕尼黑电）

《 人民日报 》（ 2023年03月20日 17 版）

(责编：李依环、熊旭)