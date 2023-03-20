本报记者 范佳元 孙龙飞 李 洋 陶相安

数据来源：教育部等

核心阅读

四部门联合出台《关于在学校设置教练员岗位的实施意见》，通过在学校设置专门的教练员岗位，解决体育专业人才进校园的路径问题。一方面，将提升学校体育教学水平，促进青少年全面均衡发展；另一方面，将有利于保障退役运动员继续发光发热，推进体教融合。

今年2月，国家体育总局、中央机构编制委员会办公室、教育部、人力资源和社会保障部等四部门联合出台了《关于在学校设置教练员岗位的实施意见》（以下简称《实施意见》），旨在通过在学校工作的教练员，进一步加强学校体育工作，促进青少年健康成长，厚植竞技体育后备人才沃土。

在学校设置专门的教练员岗位，让学校教练员拥有相应的身份认同，明确其工作要求，将为学校体育工作带来积极影响。对此，国家体育总局人事司副司长刘立强表示，《实施意见》从顶层设计上解决了体育专业人才进校园的路径问题，这标志着深化体教融合迈出了关键性、实质化的一步。

身份特点——

不同于体育老师，学校教练员并不一定需要教师资格证；不同于教练，他们是教育部门正式工作人员

学校教练员，顾名思义就是在教育部门各级学校担任体育教练员，按照学校体育工作计划，发挥专业特长，参与体育教学和训练工作。不同于学校体育老师，学校教练员并不一定需要教师资格证，衡量其执教水平的是教练员职称体系；也不同于体育系统的教练，学校教练员的主要工作地点在学校，是教育部门正式工作人员。

《实施意见》出台之前，“在大中小学校设立专（兼）职教练员岗位”的提法在政策文件中多有出现，“体育专才进校园”也备受鼓励并付诸实践。但在实践过程中，岗位编制问题成为体育专业人员入校教学的一大障碍。

据刘立强介绍，根据我国事业单位岗位管理办法，岗位主要分为管理岗位、专业技术岗位、工勤岗位等。在教育部门，包括体育老师在内的各学科老师都属于专业技术岗位中的教师选项。由于学校的专业技术岗位中没有教练员选项，即使正式受聘于学校，教练员在工作中也身份定位尴尬，存在个人待遇没有参照标准、职业发展路径不确定等问题。

此番出台《实施意见》，正是对症下药，“岗位确立之后，后续工作就有章可循，教练员在学校工作将得到多方面的政策支持和保障，体育专业人才将在校园发挥更大作用。”刘立强说。

在体育专业人才中，退役运动员占主要部分。《实施意见》提出：各地可拿出一定数量的学校教练员岗位，面向取得一级及以上运动员技术等级的退役运动员公开招聘。这对学校和优秀退役运动员来说可谓“双赢”。

在武汉体育学院教授柳鸣毅看来，在践行“坚持健康第一的教育理念”过程中，学校体育教学专业化和专项化的趋势已越来越明显。“将高水平退役运动员纳入学校体育工作队伍，让他们在教学一线发光发热，是对我国体育人力资源的进一步开发和高效利用。”柳鸣毅说。

以体育人——

参与学校体育教学，让校园运动氛围更加浓厚，让更多青少年爱上运动

“引拍时注意滑步、转腰，脚步一动，腰马上就得跟着转动。”今年2月，在山东省滨州市博兴县实验小学的一堂体育课上，体育老师赵波为学生讲解打乒乓球的正手攻球动作。

赵波曾是一名乒乓球专业运动员，退役后转型成为学校乒乓球队体育老师。翻开赵波的教案，学前测试、学习目标、任务评估等教学内容设计得十分清楚。

乒乓球是博兴县实验小学的传统运动项目，学校培养出不少高水平运动员。校长张庆明介绍，学校扩充体育老师和乒乓球教练队伍，每周开设一节乒乓球课，针对不同年级学生的情况，制定相应的教学课程，开展各项赛事，使学校体育教学内容更加丰富专业。

学校教练员主要做什么？《实施意见》要求：承担学校体育赛事活动组织、学校运动队训练竞赛管理以及学校体育社团、体育俱乐部的建设管理等工作。从实际效果看，学校教练员参与学校体育教学，让校园运动氛围更加浓厚，让更多青少年爱上运动，养成良好运动习惯。“体育教学有其自身的特殊性，想让学生掌握一到两项运动技能，必须搭建以运动兴趣和专项能力为导向的体育教学体系，而这样的体系需要学校教练员的参与。”柳鸣毅说。

另一方面，学校教练员的主要工作场所在学校，有利于推动“以体育人”理念落地生根。今年31岁的党钊，2018年从原河南建业队退役后就到郑州苗圃小学担任足球教练。训练过程中，党钊发现一名小球员取得成绩后骄傲自满，便及时与球员和家长沟通。“足球是一项团队运动，个人价值在集体中才能得到更好的发挥。”绿茵场，也成为小球员学做人、明事理的课堂。

选拔人才——

发现并输送体育后备人才，让专业运动员的选拔培养逐渐融入教育体系

学校设置教练员，意味着专业运动员的选拔培养将逐渐融入教育体系。学校有了教练员，并贯穿各级学校，有利于发现并培养拥有体育天赋的孩子，既能对他们进行有针对的训练，又能保障他们接受完整的全日制学历教育，实现全面均衡发展。

走进黑龙江省七台河市第十五小学，宽敞的短道速滑训练房设施齐全，学生站成一排练习陆地滑行动作，虽然一脸稚气，但动作有模有样。“看着他们从开始时的踉踉跄跄，到如今在冰面上自如滑行，太有成就感了！”学校短道速滑教练赵旭穿梭于学生中间，耐心讲解技术要领，认真纠正学生动作。

开展体能训练和体育后备人才选育工作，是学校教练员的一项重要职责。学校教练员，尤其是从退役运动员转型的教练员，与体育系统有着天然联系，有利于体育后备人才的发现和输送。

作为“奥运冠军之城”，七台河市不仅取得了7枚冬奥金牌、177枚世界级金牌的优异成绩，还拥有厚实的后备人才储备。全市16所短道速滑特色校从娃娃抓起，形成了特色校—基础班—重点班—省队—国家队的“金字塔”式培养体系。据十五小校长侯全广介绍，目前，学校已培养输送了100多名短道速滑运动员。

让更多拥有专业经历的运动员、教练员加入学校体育教学，让校园体育特长生的发展更加专业和多样。福建省三明市沙县区金沙高级中学2021年12月引进手球项目，为更好地促进运动发展，学校引进专业教练，开展全校性对抗比赛，选拔出20多名身体素质好、适合手球运动的学生，以赛带练，帮助队员快速成长。

截至目前，金沙高级中学手球队已有5人获得国家一级运动员证书，18人获得国家二级运动员证书，球队多次在省级手球比赛中取得优异成绩。“手球项目如今已成为学校热门体育活动。”金沙高级中学校长赵立标表示，“在教练的组织下，一些热爱手球且有运动天赋的学生加入训练，这让他们的未来有了更多选择。”

积极转型——

进入新角色，退役运动员亟须加强培训、提高教育教学能力

教育部数据显示，2021年全国中小学体育教师人数为77.05万人。据有关部门统计，目前义务教育阶段，体育教师缺编在12万人左右，尤其是乡村小学、初中和教学点，体育教师缺编问题较为突出。

《实施意见》的出台，为各地因地制宜配齐配强体育教师、支持退役运动员进入学校任教提供了政策支持。接下来的工作重点是，如何把好选人关、用人关，让德能兼备的退役运动员走上学校教练员岗位，教得好并且留得住。

第一次参加学校的升旗仪式时，党钊感到特别骄傲和激动，使命感油然而生。为了更好地胜任岗位，他学习了青少年体适能和运动急救两项课程。“现在有了学校教练员岗位，我希望能抓住机会提升自己。”除了带校足球队训练，党钊和他的教练员团队每周还给全校6个年级上足球课。

对退役运动员来说，加强各方面学习有助于更好地转型。《实施意见》明确提出：体育部门负责做好退役运动员转型学校教练员培训工作，教育部门在学校教练员入职后加强思想政治、职业道德和教学培训，提高教育教学能力水平。

学习培训是做好教练员的基础。体教联盟数据平台专门为运动员、教练员提供培训服务。该平台显示，自2018年上线以来，每年参加体育培训的人数递增，2018年至2022年累计超过15万人次参加培训，其中2022年一年就达到6.7万人次。该平台相关负责人吴永健介绍，退役运动员是参加培训的主体，占比达到53.41%，“‘双减’政策发布之后，学校和社会对体育教练员有更高更多的需求。”

据柳鸣毅介绍，当前我国设体育教育专业和体育训练专业的高校超过100所，“推动教练员进入学校，要完善配套政策、创新机制，将专业运动员的培养训练和学历教育更好地融合在一起，推进体教融合。”

版式设计：沈亦伶 张丹峰

《 人民日报 》（ 2023年03月20日 15 版）

(责编：李依环、熊旭)