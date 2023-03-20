宋圭武

原标题：始终坚守为党育才、为党献策初心

习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上强调指出：“党校始终不变的初心就是为党育才、为党献策。各级党校要坚守这个初心，锐意进取、奋发有为，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出新的贡献。”教师是教学第一线的直接组织者和主导者，加强党校建设，教师队伍建设至关重要。党校教师应努力做到潜心治学、虔诚问道、悉心育人，做好新时代的传道、授业、解惑工作。各级党校也应抓好人才队伍这个关键，大力实施人才强校战略，培养造就高素质的党校教师队伍，切实提高党校教学质量。

自觉服从服务于党的政治路线，严守党的政治纪律和政治规矩，这是党校教师最基本的政治素质。党校始终不变的初心就是为党育才、为党献策，这也是党校教师始终不变的初心。守好这份初心，首先需要坚持党对党校工作的全面领导，始终做到在党爱党、在党言党、在党忧党、在党为党，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上自觉同党中央保持高度一致，围绕中心、服务大局，当好党的创新理论的积极宣讲者和坚定维护者，不断提高思想认识和增强党性修养。

加强马克思主义理论修养，是对党校教师理论素质的基本要求。理论上的成熟是政治上成熟的基础，政治上的坚定源于理论上的清醒。党校教师要带头认真学习马克思主义理论，吃透马克思主义的精髓要义，尤其是要带头学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻内涵。如何吃透马克思主义理论的精髓要义，需要仔细研读马克思主义理论的经典著作。恩格斯曾指出：“研究原著本身，不会让一些简述读物和别的第二手资料引入迷途。”马克思主义理论素养是领导干部的必备素质。只有认真学习马克思主义经典著作，系统掌握马克思主义基本原理，才能创造性地运用马克思主义立场观点方法去分析和解决我们面临的实际问题，不断把中国特色社会主义事业推向前进。

广泛学习各学科各领域知识，是党校教师履行好职责使命的客观要求。“为政之道，务于多闻。”党校教师的教学对象是各行各业的领导干部，他们不仅社会阅历丰富，而且知识基础扎实，这就要求教师的知识基础要更加广博和精专。给学员一碗水，教师至少要有一桶水。要特别注重历史的学习和研究。历史是最好的教科书，历史是最好的老师。学习和研究历史，是我们深刻认识社会历史发展规律的必然要求。党校教师尤其要注重党史等“四史”方面内容的学习和研究。另外，党校教师也要注重自然科学知识的学习。对一些自然科学最前沿的研究动态，至少应有基本了解，这既是深化社会科学研究的需要，也是搞好教学工作的需要。

经世致用发挥好智库作用。一是在理论建设智库方面，要在研究、阐释、推进党的理论创新方面发挥作用；二是在应用对策智库方面，要紧紧围绕党中央重大决策部署和国家重大战略需求，积极建言献策，发挥好智库作用，搞好调查研究，尤其要注重对国情的深入调查。在此基础上，还需要对材料进行深度思考。这里既要看到存在的问题，更要找准深层次原因，才能做到高质量建言。

持之以恒加强自身作风建设。教师的人格是教育的基石。学高为师，身正为范。党校教师应努力成为学员的榜样，发扬兢兢业业、求真务实、开拓创新、坚持原则、干练高效的工作作风。同时，还要坚守家庭美德和社会公德，自尊自律，行为世范。此外，党校教师还应带头践行良好文风。文风是作风的一面镜子，应带头践行“短、实、新”文风，摒弃“假、大、空”，努力使我们的思想和文字体现时代要求、符合实际情况、能够解决现实问题。

（作者：宋圭武，系甘肃省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员、甘肃省委党校〔甘肃行政学院〕教授）

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