原标题：山里娃的“教练团”

新华社贵阳3月19日电 题：山里娃的“教练团”

新华社记者罗羽

在贵州黔东南的大山深处，一群孩子和一个教练团队，因为羽毛球走到了一起。近两年来，在他们的共同努力下，羽毛球运动的种子在这片苗疆腹地生根发芽。

在贵州省锦屏县体育运动场羽毛球馆内，教练何剑浩指导胡必鹏握拍技术（3月7日摄）。新华社发（杨晓海摄）

学球娃有了专业教练

“移动的时候要注意脚步节奏”“挥拍的时候要注意手腕发力”……在贵州省锦屏县体育运动场的羽毛球馆里，手握球拍的胡必鹏正在接受教练何剑浩的指导，内容包括热身、步伐、握拍、接发球、击球等。

贵州省锦屏县城关第四小学学生在进行羽毛球训练（3月7日摄）。新华社发（杨晓海摄）

胡必鹏是贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县敦寨小学的学生，三年前刚接触羽毛球时，因为没人教，他只能与小伙伴互相切磋，进步很慢。跟着教练学习一年多后，他的技术水平大幅提升，在不久前当地举办的一次比赛中夺得单打第一名。

“自己学和教练教完全不一样。”他说，“比如学会正确的步伐和挥拍方法后，整个人打起球来比过去轻松很多，说明专业训练很重要。”

胡必鹏口中的“教练”其实是一个6人团队，他们主要为锦屏县城关四小、敦寨小学等四所县里的学校提供公益性羽毛球教学服务，覆盖上万名学生。

“我们主要利用体育课给学生开展羽毛球教学。”何剑浩说，除此之外，他们还在周末和寒暑假提供课外培训。

锦屏县城关四小有2000多名学生，在学校体育课上，随处可见孩子们挥舞球拍、跟教练学球的身影。校长徐钟山说，专业教练的服务既推动了学校羽毛球运动的发展，又相应地提升了竞技水平。

在贵州省锦屏县城关第四小学，教练员指导学生进行羽毛球训练（3月7日摄，无人机照片）。新华社发（杨晓海摄）

千里缘分“一羽牵”

作为教练团负责人，何剑浩此前是广东省广州市南沙区羽毛球协会副会长，他说团队在锦屏的使命是“推广羽毛球运动，挖掘和培养羽毛球后备人才”。

锦屏曾是国家扶贫开发工作重点县，现为国家乡村振兴重点帮扶县，2017年通过招商引资把羽毛球制造商贵州亚狮龙引进落地后，陆续发展了羽毛球球拍生产及羽毛球赛事举办等关联产业。

三年前，在亚狮龙的牵线下，前国手王睁茗带队到锦屏进行羽毛球运动推广和后备人才培养合作考察。何剑浩说：“考察时我们发现，锦屏人特别喜欢打羽毛球，却因为缺少专业教练指导，整体水平不高。”考察团随后决定与锦屏合作，为当地提供专业服务。

在贵州省锦屏县体育运动场羽毛球馆举行的2022年贵州省羽毛球优秀后备人才训练营中，前国手王睁茗（前）向参加培训的教练员演示羽毛球技术要领（2022年8月26日摄）。新华社发（杨晓海摄）

2021年5月，“王睁茗羽毛球学校”在锦屏县城关四小挂牌成立，何剑浩等6名广东教练被派到锦屏开展校园教学及赛事筹办等具体工作。王睁茗会在工作之余，从深圳赶到锦屏参加羽毛球活动并开展教学培训。

服务过程中，教练们还主动帮助当地体育老师提升教学水平。“刚到锦屏不久，我们就为当地40多名体育老师举办了为期两个月的羽毛球专项培训。”何剑浩说，他们同时还通过课外教学开展羽毛球教练员和裁判员的培训工作。

如今，这个教练团已将羽毛球学校的项目推广到了黔东南的榕江县和黎平县。何剑浩介绍，目前州里还有两三个县有意合作。

贵州省锦屏县城关第四小学学生在进行羽毛球训练（3月7日摄）。新华社发（杨晓海摄）

以赛促练强竞技

在合作县数量不断增加的同时，教练团也在考虑制定更加丰富的赛事体系，通过搭建更多比赛平台来提升学生们的竞技水平。

何剑浩表示，比赛是检验训练最直接、最有效的手段，也是提升运动员技战术和心理水平的最重要的途径。

“之前我教的一位学生球打得不错，却在刚开始参加比赛时被比自己差很多的对手打败，原因正是紧张。”他说，积累多次参赛经验后，这名学生的实力才慢慢发挥出来，在之后的多次比赛中取得了不错的名次。

锦屏县体育中心主任付厚华介绍，过去两年，锦屏连续举办黔东南州“锦屏亚狮龙杯”青少年羽毛球锦标赛，吸引了全州绝大部分市县的300多名青少年运动员参赛，赛事成为培养羽毛球后备人才的重要平台。

运动员在贵州省锦屏县体育运动场羽毛球馆参加2021年“锦屏亚狮龙杯”羽毛球赛（2021年5月2日摄）。新华社发（杨晓海摄）

“今年2月，我们联合榕江、黎平举办了一个‘三县巡回赛’，让六所‘王睁茗羽毛球学校’的学生展开较量。”何剑浩说，教练团计划在现有赛事的基础上，联合更多的合作县份，打造更具针对性和更大规模的巡回赛事。

当地学生对此充满期待。锦屏县城关四小二年级学生姜启源只学了两年羽毛球，却已在训练中展露出天赋。他说：“我想多参加比赛，通过比赛不断提高技术，争取以后做一名羽毛球运动员。”

同校的龙则灵则希望参加更高水平的比赛。“之前参加县里举办的羽毛球比赛，我已经拿过两届单打冠军。我还想参加更高水平的比赛，更好地磨炼技术，拿更多冠军。”他说。

(责编：李依环、熊旭)