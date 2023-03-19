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北京理工大学红色舞台剧《大道更光》在京首演

2023年03月19日18:30 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月19日电 18日晚，舞台剧《大道更光》在北京理工大学良乡校区首演，该剧沉浸式再现了我国兵器科学事业重要奠基人徐更光院士波澜壮阔的一生，以及以徐更光为代表的北理工“兵器三代人”报国故事。

学生在排演《大道更光》。学校供图

徐更光是中国工程院首批院士、爆炸理论与炸药应用技术专家，为中国弹药的炸药装备发展和装药技术的革新改造作出了重大贡献。《大道更光》全剧以徐更光院士一生的求学和科研经历为主要叙事线索，讲述了徐更光为了响应国家号召投身军工事业并为之奋斗终生的动人经历，展示了他一生重要的科研成果和严谨的治学精神。

舞台剧虚拟演出场景。学校供图

据介绍，《大道更光》全部演员均由学生担任。剧目运用数字仿真、数字舞台与数字影像信息技术，推出大型沉浸式数字交互观演空间，在开放测试期间累计吸引观众逾15万人次，总阅读量突破1200万。青年学子们在观剧的同时，能够在宏大的模拟场景中获得更直观的、沉浸式的学习体验，实现“知情意行”相统一，极大地提升了学习的实效性。（郝孟佳、实习生余睿婕）

(责编：李依环、孙竞)

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