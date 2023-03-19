人民网北京3月19日电 （记者孙竞）3月17日下午，北京市家庭教育指导中心成立暨家庭教育工作交流研讨会在首都师范大学召开。北京市妇联党组书记、主席张雅君，首都师范大学党委书记孟繁华共同为北京市家庭教育指导中心揭牌。

北京市家庭教育指导中心揭牌仪式。主办方供图

北京市家庭教育指导中心由北京市妇联、市教委、市妇儿工委办、市民政局、市人力资源社会保障局、市卫健委、市关工委等7家单位共同成立。北京市家庭教育指导中心负责人、首都师范大学学前教育学院院长康丽颖表示，将重点从明确中心职能定位、建设高质量服务团队、提供专业化优质服务、立足北京加强引领等四个方面推进工作，积极探索科学、专业、有效的家庭教育“北京经验”。

据介绍，为提升家庭教育指导服务的科学性、系统性、专业性，在北京市家庭教育工作指导委员会统筹下，还成立了北京市家庭教育专家委员会，由来自教育、心理、法律等领域专家学者组成。北京市家庭教育专家委员会副组长，北京大学教授苏彦捷在发言中指出，家庭教育指导需要全人群、全流程、全场域结合，需要多学科融合，共同建设具有首都特色的家庭教育指导体系。

北京市家庭教育指导中心依托于首都师范大学、北京开放大学的资源和平台来建设。首都师范大学侧重公共服务产品开发、指导服务队伍建设、工作规范标准制定、家庭教育研究等工作。北京开放大学侧重组织开展“全程超前伴随式”培训，面向家长提供家庭教育指导服务、建设信息化平台等工作，通过统筹联动，形成家庭教育指导工作合力。

记者了解到，北京市在全国率先研究建立覆盖城乡的“114N”家庭教育指导服务体系。2个“1”即成立北京市家庭教育工作指导委员会和北京市家庭教育专家委员会。“4”即推动完善贯通市区街（镇）居（村）四级的指导服务体系，其中市区两级家庭教育指导中心侧重指导，街镇家庭教育指导服务机构和社区家长学校、学校家长学校侧重就近就便提供服务。“N”即统筹用好公共文化服务场所和家庭教育服务机构等各类社会资源，推进全市家庭教育工作高质量发展。目前，“114N”家庭教育指导工作体系框架已基本搭建完成，市区两级家庭教育指导中心已实现全覆盖。

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