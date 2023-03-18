研讨会现场。主办方供图

人民网绍兴3月18日电 （记者王鑫）由浙江省高职院校党建研究会宣传分会、浙江工业职业技术学院主办的“大思政“育人体系研讨会16日至17日在浙江绍兴召开，来自全省48所院校的近两百人参会。

浙江工业职业技术学院党委书记唐远彤表示，全面推进“大思政课”建设是时代呼唤、大势所趋，同时也是思想政治教育发展的必然要求。绍兴市委教育工委专职副书记、市教育局党委副书记马成永致欢迎辞。

浙江高职党建研究会宣传分会在去年成立，会上，浙江省高职院校党建研究会宣传分会理事长、杭州职业技术学院党委书记金波表示，将依托分会平台，强化科学研究，开展党建宣传思想文化活动，推进“文化育人、网络育人、科研育人”的内涵建设，为全国职业教育人才培养工作提供浙江案例。

中国高等教育学会职业技术教育分会理事长、全国高职院校思想政治课联盟副会长、教育部课程思政研究示范中心主任周建松教授从大思政育人科学研究角度，围绕研究成果和系统构建作了全方位论述，为建立大思政育人体系、提升高校思想政治工作质量提出了建议。

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