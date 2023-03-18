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是艺体冠军，也是“三好生”——一名10岁女生的6年艺体路

2023年03月18日23:54 | 来源：新华社
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新华社北京3月18日电 题：是艺体冠军，也是“三好生”——一名10岁女生的6年艺体路

新华社记者李典、任超

“保持姿态，腿抬高，注意连贯……”在北京市启凡聚星艺术体操俱乐部内，教练董依晨正在带领十多个孩子进行训练。10岁的李彦玥步伐轻盈，动作优雅，随着音乐节奏翩翩起舞，她正在备战月底的全国艺术体操锦标赛。

李彦玥目前是中国人民大学附属小学五年级学生，在学业竞争激烈的这所北京市海淀区名校，她坚持练习艺术体操已经有6年多。在今年2月举办的全国青少年艺术体操锦标赛青少年C组个人全能比赛中，李彦玥进入前16名，将被授予“国家一级运动员”称号，她也是本届比赛个人项目通级年龄最小的运动员。同样难能可贵的是，她的学习并未受到训练和比赛影响，不仅常年名列前茅，还是海淀区“三好学生”。

李彦玥出生于2012年，目前还不满11岁的她在艺体领域小有名气，迄今已在大小各类比赛中获得了18个冠军头衔。她是如何平衡学习和艺体训练的？身为艺体爱好者的李彦玥母亲说，艺术体操是艺术和体育的结合，全方位锻炼大脑和身体，提高协调性。“艺体训练确实会占用大量时间，但另一方面也促使孩子提高学习效率和时间利用率，只要带着脑子训练，孩子的收获和成就感远远大于付出，所以她的学习一直没有受到影响。”

李彦玥的母亲回忆，自己当年在清华大学读书时，学校就有艺术体操课程，需要通过抽签才能获得资格，很遗憾自己当年没能学成，但是很向往，希望孩子能有机会尝试。

李彦玥出生时体重只有4.7斤，较同龄孩子相比，力量偏弱，因此，强身健体也是父母送她去学艺体的另一动机。2016年，4岁的李彦玥开始接触艺术体操，性格内向的她最初不爱说话，常常一个人在场边默默看着教练做示范。董依晨回忆道，这个孩子的柔韧性特别好，很有天赋，最大的短板就是力量不足。

为了弥补力量上的不足，李彦玥经常为自己加练。“最初孩子学东西比较慢，失败率也高，外加力量上的劣势，同一个动作常常要比其他孩子多练数百次。”董依晨说。

但功夫不负有心人。2019年，李彦玥参加了北京市中小学生艺术体操比赛，她获得规定动作二级1-3年级组全能、徒手和圈操三项冠军。看到自己的坚持和汗水换来亮闪闪的金牌，小姑娘对艺体的热爱被彻底激发，训练也增加了频次，从最初的每周一练，到每周两练，现在每周练三次。“过去我练不好的时候还会哭鼻子，现在不会了，每周都很期盼去上艺体课。”李彦玥说。

在教练的带领下，李彦玥在技术上不断提高，目前她正准备参加本月底在重庆举行的全国艺术体操锦标赛。这将是李彦玥第一次参加全国锦标赛，她也将和众多专业选手同台竞技。“我很期待这次比赛，希望能发挥出自己的水平，向更多的小朋友展示艺术体操的快乐。”

在李彦玥所在的俱乐部中，不乏数次获得全国比赛冠军的运动员。“我希望自己未来也能像姐姐们一样，取得更好的成绩。”

近年来，越来越多的孩子像李彦玥一样开始接触艺术体操，这项小众运动逐渐走进百姓视野。“艺术体操是体育和艺术的结合，也是力量与美的结合，希望有更多的人能慢慢了解并喜爱这项运动。”董依晨说。

(责编：李依环、孙竞)

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