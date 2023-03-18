人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

优化服务促就业——云南高校大型招聘会现场见闻

2023年03月18日23:45 | 来源：新华社
小字号

3月16日，求职者在云南师范大学呈贡主校区的招聘会上了解招聘信息。新华社记者 陈欣波 摄

新华社昆明3月18日电 题：优化服务促就业——云南高校大型招聘会现场见闻

新华社记者林碧锋

得知学校举行招聘会，云南师范大学大四学生杨雪梅，特意精心准备了15份简历，并提前了解重点用人单位信息。在招聘会现场，她详细咨询了几所学校的招聘情况。“我的理想是当一名老师，没想到下午就有一所学校通知我面试。”

云南省2023年公费师范生招聘会暨2023届师范类高校毕业生招聘会，日前在云南师范大学呈贡主校区举行。这是近3年来云南最大规模师范类高校毕业生线下招聘会，吸引了云南、北京、广东等14个省（区、市）的516家单位参加，提供就业岗位1.5万余个。

记者在招聘会现场看到，参会用人单位类别丰富，涵盖教育和体育部门、高等教育单位、中等和初等教育单位、培训机构等。

“学校多举措开展就业帮扶，努力为学生精准推送就业信息。”云南师范大学就业处处长李红说，学校每个学院成立就业帮扶小组，全员帮扶促就业，要求每名教师为学生推荐工作，并积极通过互联网推送岗位，引导学生积极参加招聘会。

李红说，为了提高招聘会的人岗匹配度，学校聚焦教育领域先后5次对用人单位进行筛选，确保岗位与学生需求相匹配。“我们筹措了158间教室供招聘单位进行面试、企业宣讲等活动，用人单位和学生参与的积极性都很高。”

此次招聘会吸引了云南各地高校毕业生的目光。在学校的推荐下，玉溪师范学院大四学生杨黎明和同学早早就来到招聘会现场。学习小学教育专业的杨黎明，希望成为一名小学老师。她说：“用人单位很多，我投了10多份简历，除了学校，还有一些教育机构。”

云南省昭通市人社局组织一批用人单位走进高校招才引智。昭通市人社局副局长臧尔方介绍，参加招聘会的60家企事业单位提供438个岗位，现场报名共1980人，其中达成面试意向的1256人。

“教育背景、研究经历、校内外实践经历等，都按重要性列出来。”招聘会现场专门设立“求职加油站”，优化就业服务。其中的“简历问诊区”很受欢迎，不少学生手持简历前来咨询，云南师范大学教师左文君和同事们忙着指导学生修改简历。

左文君平时负责学校的就业工作，在她看来，简历对找工作至关重要。她说，在“简历问诊区”，老师主要辅导学生修改完善简历的框架、要点、设计等内容，目的是帮助学生提高求职面试能力，充分展现自我，找到更理想的工作。

在“学院服务区”，云南师范大学辅导员赵俊娇忙着发放“求职加油小礼包”，里面装有口罩、笔、固体胶以及相关展位信息。赵俊娇说：“我们为学生梳理了岗位信息，希望帮助学生精准找工作。”

云南省人社厅有关负责人说，云南着力优化高校毕业生就业服务，强化部门配合联动，协同做好信息衔接、数据统计、岗位开发等工作，积极举办师范类、理工类、林业类等专场招聘会，为高校毕业生提供更多就业机会。

(责编：李依环、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部