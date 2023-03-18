3月16日，求职者在云南师范大学呈贡主校区的招聘会上了解招聘信息。新华社记者 陈欣波 摄

新华社昆明3月18日电 题：优化服务促就业——云南高校大型招聘会现场见闻

新华社记者林碧锋

得知学校举行招聘会，云南师范大学大四学生杨雪梅，特意精心准备了15份简历，并提前了解重点用人单位信息。在招聘会现场，她详细咨询了几所学校的招聘情况。“我的理想是当一名老师，没想到下午就有一所学校通知我面试。”

云南省2023年公费师范生招聘会暨2023届师范类高校毕业生招聘会，日前在云南师范大学呈贡主校区举行。这是近3年来云南最大规模师范类高校毕业生线下招聘会，吸引了云南、北京、广东等14个省（区、市）的516家单位参加，提供就业岗位1.5万余个。

记者在招聘会现场看到，参会用人单位类别丰富，涵盖教育和体育部门、高等教育单位、中等和初等教育单位、培训机构等。

“学校多举措开展就业帮扶，努力为学生精准推送就业信息。”云南师范大学就业处处长李红说，学校每个学院成立就业帮扶小组，全员帮扶促就业，要求每名教师为学生推荐工作，并积极通过互联网推送岗位，引导学生积极参加招聘会。

李红说，为了提高招聘会的人岗匹配度，学校聚焦教育领域先后5次对用人单位进行筛选，确保岗位与学生需求相匹配。“我们筹措了158间教室供招聘单位进行面试、企业宣讲等活动，用人单位和学生参与的积极性都很高。”

此次招聘会吸引了云南各地高校毕业生的目光。在学校的推荐下，玉溪师范学院大四学生杨黎明和同学早早就来到招聘会现场。学习小学教育专业的杨黎明，希望成为一名小学老师。她说：“用人单位很多，我投了10多份简历，除了学校，还有一些教育机构。”

云南省昭通市人社局组织一批用人单位走进高校招才引智。昭通市人社局副局长臧尔方介绍，参加招聘会的60家企事业单位提供438个岗位，现场报名共1980人，其中达成面试意向的1256人。

“教育背景、研究经历、校内外实践经历等，都按重要性列出来。”招聘会现场专门设立“求职加油站”，优化就业服务。其中的“简历问诊区”很受欢迎，不少学生手持简历前来咨询，云南师范大学教师左文君和同事们忙着指导学生修改简历。

左文君平时负责学校的就业工作，在她看来，简历对找工作至关重要。她说，在“简历问诊区”，老师主要辅导学生修改完善简历的框架、要点、设计等内容，目的是帮助学生提高求职面试能力，充分展现自我，找到更理想的工作。

在“学院服务区”，云南师范大学辅导员赵俊娇忙着发放“求职加油小礼包”，里面装有口罩、笔、固体胶以及相关展位信息。赵俊娇说：“我们为学生梳理了岗位信息，希望帮助学生精准找工作。”

云南省人社厅有关负责人说，云南着力优化高校毕业生就业服务，强化部门配合联动，协同做好信息衔接、数据统计、岗位开发等工作，积极举办师范类、理工类、林业类等专场招聘会，为高校毕业生提供更多就业机会。

(责编：李依环、孙竞)