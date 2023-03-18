人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

海峡两岸少儿美展北京开幕 200余幅画作讲述“家”的故事

2023年03月18日23:37 | 来源：中国新闻网
小字号

家是什么？是蕴含地道京味儿的胡同，是穿行阿里山的火车，是热闹的鱼行醉龙节……在18日于北京开幕的“第十三届海峡两岸少儿美术大展·北京展”上，200余幅来自两岸暨港澳地区等地的青少年画作，向民众讲述关于“家”的故事。

展览主题为“艺‘述’家”，设“童画天地”“当代对话未来”和“一起飞翔”三个版块。其中，“童画天地”从两万多幅两岸暨港澳地区、马来西亚华人地区的青少年画作中精选出约250幅优秀作品，呈现孩子们各自对“家”的理解与体验；“当代对话未来”通过展出艺术家李江的多件雕塑作品，引导民众思考非物质文化的保护与传承；“一起飞翔”则携手“蒲公英行动”艺术公益项目，邀请云南省景洪市基诺乡中心小学学生，以版画形式描绘基诺族文化特色，展现中华民族多元文化的独特魅力。

国务院台办交流局局长黄文涛致辞表示，海峡两岸少儿美术大展自2009年起，举办了十余年，已成为两岸文化与青少年交流的重要平台。此次展览汇集大陆31个省市区及港澳台地区小朋友的作品，相信他们对家的爱与憧憬，会成为两岸少年儿童今后继续携手同心、开创美好未来的新起点。

海峡经济科技合作中心是展览主办方之一。该中心副主任罗丽民表示，两岸小朋友用手中之笔，描绘了心中家的模样。这些画作既充满对未来美好生活的向往、对两岸和平发展的期许，同时也展示了中华大家庭的多元和独特。展览架起两岸共同弘扬中华优秀文化和家国情怀的桥梁，对于厚植两岸同胞情谊、促进心灵契合发挥了积极作用。

展览吸引不少民众到访参观。市民熊洁女士带着小孩前来观展，她告诉记者，她小孩的作品被入选展出，今天特地过来看看。“小朋友们的画作色彩运用得很好，表达生动，活灵活现，每个人对自己的家乡都有特别深刻的记忆。”

本届展览由国台办指导，海峡经济科技合作中心、台湾中华文创发展协会等两岸多家单位、机构联合主办，此前已在福州、厦门、高雄、台北等地巡展。北京展为收官展，自开幕当日起，展期将持续至3月26日。(陈建新)

(责编：李依环、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部