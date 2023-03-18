家是什么？是蕴含地道京味儿的胡同，是穿行阿里山的火车，是热闹的鱼行醉龙节……在18日于北京开幕的“第十三届海峡两岸少儿美术大展·北京展”上，200余幅来自两岸暨港澳地区等地的青少年画作，向民众讲述关于“家”的故事。

展览主题为“艺‘述’家”，设“童画天地”“当代对话未来”和“一起飞翔”三个版块。其中，“童画天地”从两万多幅两岸暨港澳地区、马来西亚华人地区的青少年画作中精选出约250幅优秀作品，呈现孩子们各自对“家”的理解与体验；“当代对话未来”通过展出艺术家李江的多件雕塑作品，引导民众思考非物质文化的保护与传承；“一起飞翔”则携手“蒲公英行动”艺术公益项目，邀请云南省景洪市基诺乡中心小学学生，以版画形式描绘基诺族文化特色，展现中华民族多元文化的独特魅力。

国务院台办交流局局长黄文涛致辞表示，海峡两岸少儿美术大展自2009年起，举办了十余年，已成为两岸文化与青少年交流的重要平台。此次展览汇集大陆31个省市区及港澳台地区小朋友的作品，相信他们对家的爱与憧憬，会成为两岸少年儿童今后继续携手同心、开创美好未来的新起点。

海峡经济科技合作中心是展览主办方之一。该中心副主任罗丽民表示，两岸小朋友用手中之笔，描绘了心中家的模样。这些画作既充满对未来美好生活的向往、对两岸和平发展的期许，同时也展示了中华大家庭的多元和独特。展览架起两岸共同弘扬中华优秀文化和家国情怀的桥梁，对于厚植两岸同胞情谊、促进心灵契合发挥了积极作用。

展览吸引不少民众到访参观。市民熊洁女士带着小孩前来观展，她告诉记者，她小孩的作品被入选展出，今天特地过来看看。“小朋友们的画作色彩运用得很好，表达生动，活灵活现，每个人对自己的家乡都有特别深刻的记忆。”

本届展览由国台办指导，海峡经济科技合作中心、台湾中华文创发展协会等两岸多家单位、机构联合主办，此前已在福州、厦门、高雄、台北等地巡展。北京展为收官展，自开幕当日起，展期将持续至3月26日。(陈建新)

(责编：李依环、孙竞)