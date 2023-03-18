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“新时代，新征程，推动学校教育高质量发展研讨会”在北京景山学校举行

2023年03月18日23:12 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月18日电 17日，“新时代，新征程，推动学校教育高质量发展研讨会”在北京景山学校举行。本次研讨会由中国教育学会高中教育专业委员会、北京市东城区教育委员会主办，多位教育领域的专家学者及来自全国12个省市的教师代表参加研讨。

中国教育学会名誉会长顾明远在视频致辞中表示，新时代要深刻理解“三个面向”的内涵以及对教育的指导意义，中国式教育现代化要继承和发扬中国优秀传统文化，借鉴外来优秀文化，培养一批有祖国情怀、真实本领、勇于担当的时代新人。实现教育现代化要落实到每一所学校，要办好每一所学校、上好每一节课、教好每一个学生，希望景山学校在教育改革路上进一步探索新的路径，培养创新人才。

“北京景山学校是在教育改革中诞生和发展的学校，在深化课程改革、探索拔尖创新人才培养、强化校内提质增效减负、发挥优质资源辐射作用等方面作出了积极贡献。”教育部基础教育司副司长马嘉宾指出，当前，全国教育系统正在深入学习贯彻党的二十大精神，各地各校要紧紧围绕高质量发展这一核心任务，一是坚持“三个面向”，培养时代新人；二是坚持遵循规律，发展素质教育；三是坚持守正创新，锐意改革进取；四是坚持示范引领，扩大优质资源。

北京市东城区委教育工委书记高伟谈到，东城区是首都功能核心区，教育文化底蕴深厚。近年来，景山学校坚持“全面发展打基础，发展个性育人才”的办学理念，在教育集团发展、一贯制学生培养等方面进行了新的改革探索，取得了新成效，赢得良好的社会声誉和很高的知名度。本次研讨会在景山学校举办，既是对东城教育改革成效和学校办学成果的再次肯定、认可，也是对教育高质量发展共识的再次汇集、凝聚。

中国教育学会高中教育专业委员会理事长刘长铭在致辞中表示，北京景山学校始终走在中国基础教育改革的前列，作为一所十二年一贯制的学校，景山学校在小初高课程和教学内容衔接、学生贯通培养和学制改革方面积累了丰富的经验。中国教育学会高中教育专业委员会作为联系、服务高中教育工作者的学术性社会组织，致力于发挥桥梁纽带和服务平台作用，未来也将努力为高中教育改革发展做好服务工作。

北京景山学校党委副书记、校长邱悦表示，今年是邓小平同志为景山学校题词“三个面向”四十周年，景山人始终把“三个面向”精神落实到学校教育改革的实践中、落实到教育质量的持续提升中、落实到学生精神品质的发展完善中。新时代、新征程，北京景山学校将始终牢记为党育人、为国育才的初心和使命，笃行不怠开展教育改革实践。

据悉，本次研讨会还设置了六节课堂教学观摩以及两场分论坛，分别围绕“基于新课标历年的‘攀峰’课堂建设”和“基于学科核心素养的跨学科教学实践研究”两项主题展开研讨交流。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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