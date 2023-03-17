人民网北京3月17日电 （记者郝孟佳）今天，记者从北京理工大学获悉，第十三届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛全国决赛于17日至19日在北京理工大学良乡校区举行。赛事期间，北京理工大学举办了“挑战杯”创新创业成果展，展览以“青春逐梦 智创未来”为主题，突出新时代大学生“敢闯会创”的特点。

“挑战杯”创新创业成果展。北京理工大学供图

记者了解到，本次展览聚焦科技办赛特色，设置了电子展示区、实物体验区和挑战杯元宇宙空间站等三个展区。电子展示区共设有140张电子展板，在39台电子展示机上进行展示，展出作品共有68项，内容包括省级大学生创新创业做法、高校风采、参赛作品介绍等，用户还可通过“挑战杯·元宇宙”空间站浏览电子展示区的全部内容。

“挑战杯”创新创业成果展。北京理工大学供图

“挑战杯·元宇宙”是北京理工大学推出的大型沉浸式数字交互空间，包含北京理工大学良乡校区数字校园、“挑战杯世界”（虚拟展厅）、“挑战杯云舞台”等场景。该“空间”实现了四个“第一次”：第一次通过大型沉浸式数字交互空间举办超大规模线上活动；第一次推出大型沉浸式数字校园；第一次构建可视化的大学生创新创业成果库；第一次实现“数字人”与大学生参赛者同屏参与、同台竞技，这既是北理工人对元宇宙技术的一次大胆探索，也是元宇宙技术在教育领域的一次大规模应用。

记者发现，实物体验区展出了来自北京理工大学、北京航空航天大学、北京工业大学、北京中医药大学、北京工商大学、北京物资学院、北京财贸职业学院等七所学校的12项实物作品，包括可以进行微尺度血栓清理的软体微机器人、绚丽的光刻彩色像素图案、泛素-蛋白酶体试剂盒等，参观者可以近距离感受科技创新的魅力。

据悉，此次展览兼具互动性、体验性和科技亮点，充分展示了全国大学生优秀创新创业教育成果和高水平科技创新实物作品，也激励广大青年学子积极投身创新创业的火热实践中。

(责编：李依环、熊旭)