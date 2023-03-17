人民网北京3月17日电 （记者李依环）记者从北京市大兴区教委获悉，为传播先进的教育理念和代表性的办学思想，更好地发挥名校长的辐射带动和示范引领作用，不断提升名校长的区域带动性，北京市大兴区永华实验学校16日举办以“大健康教育赢在未来”为主题的孙健校长办学实践研讨会。

据介绍，从教32年来，北京市大兴区永华实验学校校长孙健潜心致力于教育教学和学校管理研究，持续梳理总结沉淀，逐渐提出并完善了“大健康教育”理念。建校6年来，永华实验曾荣获全国自主教育发展示范校、北京市健康教育促进学校、全国和谐教育九年一贯制优质教育联盟校、大兴区师德先进集体、大兴区科技教育先进校等荣誉称号。

研讨会中，孙健以《大健康教育赢在未来》为主题，从“以学养人，富集大健康教育创建的专业底蕴”“以爱育人，引领大健康教育实践的专业守护”“以文化人，建构大健康教育管理的专业思辨”等三个维度，分享展示了自己从教以来的个人成长历程和“大健康教育”的探索、实践、形成、完善过程。

“孙健校长从个人层面把教育问题想通，从育人层面把成长问题做通，从管理层面把发展问题理通，提出的六维‘大健康教育’办学理念，把强健的体魄、积极的心态、高尚的品德、求真的探索、扎实的学识和博大的情怀紧密融合，推广到学校管理和教育教学方方面面，培育了乐业共进的学校文化、搭建了师生成长的幸福平台、营造了全面发展的教育生态。”会上，北京市大兴区政协副主席、区教委主任、区政府教育督导室主任赵建国谈到。

赵建国寄语全区教育系统书记、校长，一是要把为党育人、为国育才放在心上，二是要把干部教师专业发展放在心上，三是要把学生可持续发展放在心上；要“纳百川、容学问、立德行、善人品”，主动创新成长，努力办好每一所学校，打造出更多大兴教育品牌，持续推动大兴教育高质量发展，办好让大兴人民满意的教育。

北京市大兴区委教育工委副书记刘金戈表示，举办孙健校长办学实践研讨会，旨在深入贯彻落实党的二十大精神，持续深入推进大兴区“三名”工程，发挥名校长示范引领作用，加强全区教育系统干部队伍建设。下一步，大兴教育两委还将举办多场校长办学实践研讨会，并持续开展名校（园）长工作室，加强后备校级干部培养；推进“薪火计划”2.0版，面向全区教育系统再公开选拔培养50名优秀青年教师，充实后备干部库。同时还将多措并举，鼓励支持年轻干部进行多岗位、多领域、多部门锻炼，逐步建成优秀校长、成熟校长、新任校长、青年干部四级培训体系建设，助力大兴区教育高质量发展。

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