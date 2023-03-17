人民网北京3月17日电 16日，2023年北京高校系列形势政策报告会在对外经济贸易大学开讲。这是北京市委教育工委联合高校开展的系列形势政策报告会的第一场，也是学习宣传全国两会精神、进一步加强新学期师生思想政治教育工作的重要举措。

会议现场。北京教育融媒体中心供图

赵忠秀从世界与中国两个视角回顾2022年经济形势，并对2023年经济作出展望。他表示，我们既要看到当今世界面临的百年未有之大变局的时代特征，又要准确把握其长期趋势和发展规律。2022年世界经济形势伴随着“回归”与“震荡”。面对2023年世界经济发展趋势，要正确认识其中的“变”与“不变”，既要找准2023年世界经济发展的历史坐标，也要研判2023年世界经济发展的转折突变。在回顾我国经济形势时，赵忠秀表示，2022年中国经济交出沉甸甸的成绩单,呈现出总量增、质量升、韧性强、走势好的发展态势，发展质量稳步提高，展现出无惧风雨的强大韧性。随着各项政策效果的持续显现，2023年中国经济运行有望继续回升。我们需要从历史维度、现实维度和世界维度正确看待中国经济增长前景，为全面推进中国式现代化作出积极贡献。

北京市委教育工委副书记沈千帆在讲话中强调，各高校要结合实际开展本校形势政策教育，要抓住开学季契机，上好形势政策课，全覆盖、立体化精准开展系列教育引导活动，为学生解疑释惑、注入思想正能量；要坚持问题导向，深入了解、准确把握当前学生关注的主要问题，直面学生存在的普遍性思想困惑、具有代表性认识观点，强化教育引导实效；要创新形势政策教育形式，形成全员育人格局，将教育引导融入日常，将“形势与政策”讲深、讲透、讲活，努力引导青年学生争做担当民族复兴大任的时代新人。

会议现场。北京教育融媒体中心供图

报告会在广大师生中产生热烈反响。对外经济贸易大学党委宣传部教师王峥表示，面对百年未有之大变局，身为贸大人，应该勇敢接过强国建设、民族复兴的接力棒，为中国经济发展交出贸大答卷。北方工业大学学生工作部教师祖米拉·艾尔肯表示，高质量发展是我国经济社会发展的主题，国家发展的基础与根本在于教育、科技、人才，作为高校学生工作者，要以时不我待的精神躬身力行，不断开创新时代学生教育工作新局面。对外经济贸易大学国际经济贸易学院2020级本科生姜曼琳表示，时代呼唤青年，青年学子将勇毅前行，为全面推进中国式现代化，实现中华民族伟大复兴贡献青春力量。

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