本报记者 杨彦帆

春季气温逐渐回暖，对处于生长发育期的儿童来说，是长个子的黄金时期。

“有研究表明，孩子的生长是有季节性的，在春季往往长得更快。”中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员刘爱玲表示，春季气温回升，孩子户外活动增加，充足的光照能够促进体内维生素D的合成和钙的吸收，为孩子骨骼的生长提供充分的原料。此外，春季人体新陈代谢旺盛，生长激素分泌增多，也有利于孩子生长。

如何用好儿童春季生长期？合理的营养是儿童生长必需的“土壤”。刘爱玲介绍，根据《中国居民膳食指南（2022）》，每日膳食应包括谷薯类、蔬菜水果、畜禽鱼蛋奶、大豆类等，通过合理搭配，基本可以满足身体成长的需要。家长们要特别关注摄取优质蛋白质、钙、铁、锌等，这些元素都和孩子骨骼生长有密切的关系。每天300至500毫升的液体奶或相当量的奶制品摄入非常必要。红肉和动物肝脏是铁、锌的主要来源，可以每周吃1—2次动物肝脏。

“还要保持适度运动。”刘爱玲说，克服自身重力的运动以及纵向移动的负重练习可以刺激骨骼的生长。一般建议儿童每天至少户外活动2小时，其中中等及以上强度的身体活动不少于1小时，每周应进行3天强健骨骼的运动，如跑步、跳绳、篮球、排球等伴随较大地面反作用的运动，对促进生长非常重要。

“孩子的身高是遗传、环境因素综合作用的结果，发育也有先有后。”刘爱玲说，家长们应关注孩子的身高变化，注意营养均衡、适度运动、睡眠充足。

《 人民日报 》（ 2023年03月17日 19 版）

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