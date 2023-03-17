本报昆明3月16日电 （记者杨文明）云南省紧盯人才政策落地难、见效难问题，全面推行“兴滇惠才卡”，为33类高层次人才提供26项服务。截至目前，云南省共发放“兴滇惠才卡”4157张，组织培训高层次人才4348人。

据介绍，云南省建立人才工作问题、需求、建议“三个清单”，实行专人负责、销号管理，确保事事有回音、件件有着落。2022年以来，共为高层次人才解决实际问题125个；针对一些省属高校、科研院所、医疗卫生机构反映的人才引进难、作用发挥难、成果转化难等问题，实行高层次人才联名推荐引进人才、柔性引进人才、“一事一议”支持急需紧缺高层次人才、企业自主认定高层次人才等政策措施，推出针对性强的试点举措。

此外，为推动政策落地落实，云南省委人才办组织开展省级人才政策进高校、进科研院所、进医疗卫生机构、进企业、进开发区5个专场活动，组织人才集中单位主要负责人和高层次人才代表开展线下宣讲，其他相关人员线上参会，宣讲覆盖16个州（市）、129个县（市、区）及623家人才集中单位。

《 人民日报 》（ 2023年03月17日 10 版）

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