顾亚奇

《一次远行》海报

出品方供图

《WE留学生》海报

网络图片

随着疫情形势总体平稳，中外留学生的双向流动逐渐回暖。跨国留学既推动了全球文化教育资源共享，也加强了不同文明的交流互鉴。中外青年知识群体的双向流动，促进了中国与世界的交融。

自1872年清政府首次官派学生赴美留学起，一代又一代中国青年异国求学，在时代风云际会中留下无数动人故事。近一个时期以来，我国纪录片工作者聚焦跨国留学，拍摄出多部产生较大影响的作品。这些作品记录留学生的生存境遇与生活点滴，直面时代发展与社会变迁，助力中国形象塑造，促进了中外情感共通。

重返历史现场

“文以载道”是中国纪录片创作的历史和文化自觉。留学历史题材纪录片通过“记忆之场”熔铸国人的集体记忆，构建多层级精神场域，深化了观众对群体、国家和民族的认同感和归属感。

2004年5月，5集纪录片《幼童》播出，在回到过去、忠于史实方面提供了值得借鉴的经验。它为观众保留了一系列原始画面和原声音响，丰富的史料和跨越中美两地的采访奠定了客观叙事的基础，从而把观众带回100多年前的美国，和一群孩子共同穿行久远的岁月，将一段鲜为人知的历史栩栩如生地重现在观众面前。与之类似，《踏寻先辈的足迹》《百年留学》《留法岁月》等回溯我国留学历史的纪录影像，从重大事件到个体命运，从历史烟云到生存百态，展现了特定时代下留学青年的爱国热忱与民族精神。《踏寻先辈的足迹》讲述了周恩来、秋瑾、梁启超、宋教仁在日本留学期间发生的故事，重温了先辈们海外求知的峥嵘岁月。《百年留学》从中国近代史上首位留美学生容闳讲起，一直到当下的海归群体，全景式描绘了中国学生海外留学的发展历程。《留法岁月》真实再现百年前1800多位留法勤工俭学的中国学子在法国的所见所闻、所思所想，讲述了他们寻求救国救民之路的过程。

叩问并重新阐释历史，挖掘留学历史的当下价值与意义是这些纪录片的主旨。它们串联起民族的过去、个体的当下以及未来的希望，用虚实影像激活了人们的感性体验。

聚焦现实当下

当今世界，无论是中国学生渡洋求学，还是外国青年来华学习，当一个个留学生置身迥然有别的异国生活场景时，心理、情感和思想难免受到冲击，留下无数难忘的瞬间。纪实影像的魅力主要缘自表现对象是“人”，从普遍人性、日常视角关注个体的生死爱恋、悲欢离合、奋斗希望，打破民族、国界、肤色的区隔，触发心灵相通、休戚与共的共情效应。

在讲述当代留学故事的纪录片中，《我们的留学生活——在日本的日子》《我的留学故事》《巴黎只是一个开始》《我们》《WE留学生》《一次远行》等直面时代发展与社会变迁，多侧面展现当代海外留学生的生存境遇、生活图景与生动实践。1999年播出的《我们的留学生活——在日本的日子》曾引发广泛关注。这部纪录片由在日本的中国留学生拍摄完成，用4年时间记录了300多个人物的点点滴滴，讲述了20世纪90年代中国赴日留学生的真实生活与心路历程。《我的留学故事》中的16位主人公以第一人称自述的方式，呈现了他们在国外学习生活的千姿百态，反映出留学生活的丰富多样。《WE留学生》以美国名校的本科留学生为记录对象，探讨并关注赴美留学生在学习、文化融入等方面遇到的问题和挑战。近期值得关注的是腾讯视频出品的《一次远行》，它充分利用互联网的交互性，在网络平台征集故事线索、寻求拍摄对象，最终5位中国年轻人在4个国家组建远程合作团队，进行了历时16个月的跨国记录，讲述了散落在世界各地的中国留学生在困局中寻找光亮的故事。

这些现实题材留学影像把握时代脉动、紧扣时事热点，以纪实风格展现个体的真挚情感、真实奋斗、真切体验，因其具有的烟火气和情感温度，让中国留学生的异国生活图景充满独特魅力。这些真诚而质朴的日常影像，呈现了海外学子面对困难与挑战时的彷徨和勇气、泪水与欢笑，因人心相通而被世界观众所接受。

关注“自塑”“他塑”

对于当代中国来说，更重要的是把中国故事讲给世界听。无论历史题材还是现实题材的留学影像，创作主体和表现对象均为中国人，是一种“自塑”形象。在国际传播语境中，单一的叙述主体、“自塑”形象的说服力往往要打折扣，这就需要打破“我说你听”“我讲我的故事”的创作惯性。在这个意义上，留学纪实影像的另一个对象——在华留学生，应当更受关注。

在中国的视听媒体上，越来越多的外国留学生娴熟地运用中文进行交流沟通。他们不仅乐于与中国观众分享自己国家的习俗、美食，也常常讲述对中国认知的变化和在中国生活的感受。这些在华留学生“他述”视角的中国故事与“他塑”视角的中国形象，借助互联网传播到世界各地，触达了不同国家观众群体，拓展了中国形象的传播渠道。可以想见，这些知华友华的留学生毕业后，无论回国还是去其他国家工作，都让他们讲述的中国故事在国际传播场域中更有力量。一些外国留学生参与了北京师范大学举办的“看中国·外国青年影像计划”，他们深入城市乡村，就非遗传承、生态保护、乡村振兴、科技创新、城市发展等热点议题拍摄纪录片，讲述了他们眼中不一样的中国故事。

时至今日，中国已成为国际留学生的主要生源国，外国来华留学生也日益增多。让世界愿意听、听得懂中国故事，继续深度开掘和传播留学题材纪实影像是重要途径之一。在网络视听传播力和影响力越来越大的时代，留学题材纪实影像凸显了跨地域、跨国别、跨文化传播的优势，在讲好“中国与世界”的故事方面还有深入挖掘的巨大空间。

（作者为中国人民大学教授、博士生导师，艺术学院副院长）

(责编：郝孟佳、孙竞)