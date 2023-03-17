人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

留学题材纪录片：讲好“中国与世界”的故事

顾亚奇
2023年03月17日08:58 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　《一次远行》海报
　　出品方供图

　　《WE留学生》海报
　　网络图片

　　随着疫情形势总体平稳，中外留学生的双向流动逐渐回暖。跨国留学既推动了全球文化教育资源共享，也加强了不同文明的交流互鉴。中外青年知识群体的双向流动，促进了中国与世界的交融。

　　自1872年清政府首次官派学生赴美留学起，一代又一代中国青年异国求学，在时代风云际会中留下无数动人故事。近一个时期以来，我国纪录片工作者聚焦跨国留学，拍摄出多部产生较大影响的作品。这些作品记录留学生的生存境遇与生活点滴，直面时代发展与社会变迁，助力中国形象塑造，促进了中外情感共通。

　　重返历史现场

　　“文以载道”是中国纪录片创作的历史和文化自觉。留学历史题材纪录片通过“记忆之场”熔铸国人的集体记忆，构建多层级精神场域，深化了观众对群体、国家和民族的认同感和归属感。

　　2004年5月，5集纪录片《幼童》播出，在回到过去、忠于史实方面提供了值得借鉴的经验。它为观众保留了一系列原始画面和原声音响，丰富的史料和跨越中美两地的采访奠定了客观叙事的基础，从而把观众带回100多年前的美国，和一群孩子共同穿行久远的岁月，将一段鲜为人知的历史栩栩如生地重现在观众面前。与之类似，《踏寻先辈的足迹》《百年留学》《留法岁月》等回溯我国留学历史的纪录影像，从重大事件到个体命运，从历史烟云到生存百态，展现了特定时代下留学青年的爱国热忱与民族精神。《踏寻先辈的足迹》讲述了周恩来、秋瑾、梁启超、宋教仁在日本留学期间发生的故事，重温了先辈们海外求知的峥嵘岁月。《百年留学》从中国近代史上首位留美学生容闳讲起，一直到当下的海归群体，全景式描绘了中国学生海外留学的发展历程。《留法岁月》真实再现百年前1800多位留法勤工俭学的中国学子在法国的所见所闻、所思所想，讲述了他们寻求救国救民之路的过程。

　　叩问并重新阐释历史，挖掘留学历史的当下价值与意义是这些纪录片的主旨。它们串联起民族的过去、个体的当下以及未来的希望，用虚实影像激活了人们的感性体验。

　　聚焦现实当下

　　当今世界，无论是中国学生渡洋求学，还是外国青年来华学习，当一个个留学生置身迥然有别的异国生活场景时，心理、情感和思想难免受到冲击，留下无数难忘的瞬间。纪实影像的魅力主要缘自表现对象是“人”，从普遍人性、日常视角关注个体的生死爱恋、悲欢离合、奋斗希望，打破民族、国界、肤色的区隔，触发心灵相通、休戚与共的共情效应。

　　在讲述当代留学故事的纪录片中，《我们的留学生活——在日本的日子》《我的留学故事》《巴黎只是一个开始》《我们》《WE留学生》《一次远行》等直面时代发展与社会变迁，多侧面展现当代海外留学生的生存境遇、生活图景与生动实践。1999年播出的《我们的留学生活——在日本的日子》曾引发广泛关注。这部纪录片由在日本的中国留学生拍摄完成，用4年时间记录了300多个人物的点点滴滴，讲述了20世纪90年代中国赴日留学生的真实生活与心路历程。《我的留学故事》中的16位主人公以第一人称自述的方式，呈现了他们在国外学习生活的千姿百态，反映出留学生活的丰富多样。《WE留学生》以美国名校的本科留学生为记录对象，探讨并关注赴美留学生在学习、文化融入等方面遇到的问题和挑战。近期值得关注的是腾讯视频出品的《一次远行》，它充分利用互联网的交互性，在网络平台征集故事线索、寻求拍摄对象，最终5位中国年轻人在4个国家组建远程合作团队，进行了历时16个月的跨国记录，讲述了散落在世界各地的中国留学生在困局中寻找光亮的故事。

　　这些现实题材留学影像把握时代脉动、紧扣时事热点，以纪实风格展现个体的真挚情感、真实奋斗、真切体验，因其具有的烟火气和情感温度，让中国留学生的异国生活图景充满独特魅力。这些真诚而质朴的日常影像，呈现了海外学子面对困难与挑战时的彷徨和勇气、泪水与欢笑，因人心相通而被世界观众所接受。

　　关注“自塑”“他塑”

　　对于当代中国来说，更重要的是把中国故事讲给世界听。无论历史题材还是现实题材的留学影像，创作主体和表现对象均为中国人，是一种“自塑”形象。在国际传播语境中，单一的叙述主体、“自塑”形象的说服力往往要打折扣，这就需要打破“我说你听”“我讲我的故事”的创作惯性。在这个意义上，留学纪实影像的另一个对象——在华留学生，应当更受关注。

　　在中国的视听媒体上，越来越多的外国留学生娴熟地运用中文进行交流沟通。他们不仅乐于与中国观众分享自己国家的习俗、美食，也常常讲述对中国认知的变化和在中国生活的感受。这些在华留学生“他述”视角的中国故事与“他塑”视角的中国形象，借助互联网传播到世界各地，触达了不同国家观众群体，拓展了中国形象的传播渠道。可以想见，这些知华友华的留学生毕业后，无论回国还是去其他国家工作，都让他们讲述的中国故事在国际传播场域中更有力量。一些外国留学生参与了北京师范大学举办的“看中国·外国青年影像计划”，他们深入城市乡村，就非遗传承、生态保护、乡村振兴、科技创新、城市发展等热点议题拍摄纪录片，讲述了他们眼中不一样的中国故事。

　　时至今日，中国已成为国际留学生的主要生源国，外国来华留学生也日益增多。让世界愿意听、听得懂中国故事，继续深度开掘和传播留学题材纪实影像是重要途径之一。在网络视听传播力和影响力越来越大的时代，留学题材纪实影像凸显了跨地域、跨国别、跨文化传播的优势，在讲好“中国与世界”的故事方面还有深入挖掘的巨大空间。

　　（作者为中国人民大学教授、博士生导师，艺术学院副院长）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部