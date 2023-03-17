原标题：多维度多视角讲好“大思政课”

五年来，厦门大学近千名学子通过西部计划等方式前往宁夏、西藏、新疆等地，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。

厦门大学不断用党的科学理论武装青年，用党的初心使命感召青年，强化理想信念教育，厚植爱党爱国情怀，砥砺强国奋斗之志，让爱党爱国成为厦大青年学子的行动自觉。

擦亮青春爱党爱国底色

不久前，厦大党委书记张荣走上厦大讲台，结合学校百年办学历程中的杰出人物故事，为同学们上了一堂精彩的思想政治理论课。他希望“厦大同学们要用脚步丈量祖国大地，用眼睛发现中国精神，用耳朵倾听人民呼声，更要用内心来感应时代脉搏，以讲好个人在大时代里奋斗拼搏的‘小故事’来展示国家的‘大形象’”。

为了引导学生扣好人生第一粒扣子，厦大校领导带头走进课堂，引导学生“上大舞台、成大事业、作大贡献”。社会与人类学院2021级本科生樊玥郑深有感触地说：“我自豪于能够加入拥有百年历史沉淀的厦大，也希望能在今后的学习中增长本领，锤炼品格，有一分光便发一分热。”

除此之外，“嘉庚精神”、思政对话·百年史光、“筑梦”等系列精品课程也在厦大轮番登场，知名校友陈景润之子陈由伟、抗疫一线医生、抗战老兵等嘉宾纷纷走进课堂，多维度、多视角地讲述“大思政课”，激励学生弘扬光荣传统、争做时代新人。

近年来，厦大系统出台新时代学校思想政治理论课改革创新实施方案，构筑起以思政课程为核心，以专业课程为重点，以通识课程为拓展，以实践类课程为补充的“1+3”课程思政同心圆，充分发挥“思政课程”与“课程思政”协同效应，加快构建高质量思想政治工作体系和人才培养体系。

在发挥思想政治理论课主阵地的同时，厦大以重大纪念日、传统节日等关键时间节点为契机，持续举办“我们的节日”等活动；用好学校红色资源，打造《遥望海天月》《长汀往事》等精品校史情景舞台剧；组建学生骨干为主体的“囊萤星火青年讲师团”，用“青言青语”结合时代热点讲述党的故事，精心策划各层次主题教育活动，引导学生矢志不渝听党话、跟党走，让爱党爱国成为青春最鲜明的底色。

培育德才兼备新人

沿着蜿蜒山路向上，金黄的柿子林连绵成片，与近邻的碧绿茶山互为映照，一派生机勃勃的景象展现在厦门市同安区莲花镇军营村。

“30年前，这里还是偏僻山村，如今却变成‘一村一品’的示范村镇，我真切感受到了党带领人民脱贫攻坚的卓越成果。”厦大第十二期学生马克思主义理论研修班学员熊佳怡跟随实践队用脚步丈量八闽大地，实地感悟社会发展变化。自参加马研班以来，熊佳怡的大学生活充实而又满足。在这里，每月一次的集中理论学习是必修课，除此之外，读书沙龙、专题研讨、课题调研、社会实践等多样活动更让学员们在学中思，在践中悟。

自2010年创办以来，厦门大学学生马克思主义理论研修班坚持探索更加贴近青年学生的培养方案，不断丰富涵盖“学思践悟”的全面培养内容，逐步形成万“马”奔腾的学员培养新局面，迄今为止已经培养了845名思想政治素质过硬、政策理论水平较高、综合能力全面、理想信念坚定的青年马克思主义者。

瞄准铸魂、赋能、聚力三大目标，厦大不断健全“五育并举”工作机制，推进“青马工程”“自强思源”“石榴班”“行远计划”等项目培养大学生骨干。从理论和实践的角度出发，强化思想政治引领，努力培养知行合一、德才兼备的时代新人。

到祖国最需要的地方去

“我是来自七年级二班的杨淑宁，今天给大家讲述我国改革开放的故事。”在宁夏彭阳县第二中学，一群年轻老师办起了“闽宁青年台”，让学生化身小主播，传递党史教育的青年声音。青年说，青年更爱听，该系列节目在网络上获得了超过4万次的点击量。而这群老师，就来自于厦门大学第二十三届研究生支教团的彭阳小分队。

来到宁夏支教，对于小分队队长、医学院2021届毕业生段颖来说并不陌生。她的家乡就在距离彭阳县五十公里开外的镇原县，那里是曾经的国家级贫困县。“能够回到大西北，以支教来建设家乡，帮助更多学生像我一样走出大山，是我的使命，也是我的荣幸！”段颖说。

一颗颗爱党爱国的种子在厦大青年的心中种下，用心浇灌，用爱助长。345名支教队员，5万余名学生，厦门大学与宁夏的山海情缘已延绵二十余载。

“我希望能为村民做点实实在在的事。”今年是厦门大学2020届行政管理专业研究生凌宇薇在江西省九江市龙岗村挂职的第二年。挂职期间，她骑着“小电驴”挨家挨户为村民讲解新政策，入户排查农村危房并联系改造修缮，与村干部一起积极开展市场调研，利用所学所长为发展新型农村集体经济想点子。

“想国家之所想，急国家之所急”，是厦大人的铮铮誓言。“到国家需要的地方去”，是厦大人的坚定行动。近年来，该校加强优秀典型引导，开展“赴西部、基层、国家重要行业就业毕业生出征仪式”等多种教育活动，越来越多的厦大毕业生主动奔赴西部、基层，选择国家重要行业和领域就业，开展社会实践、从事志愿服务，把青春和热血洒在祖国大地上。

（记者 马跃华 通讯员 毛敏倩）

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