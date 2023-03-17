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缩减5%：精减编制意味着什么

陈朋
2023年03月17日08:47 | 来源：中国青年报
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原标题：缩减5%：精减编制意味着什么

近期公布的《党和国家机构改革方案》，深化国务院机构改革是一项重要任务。其中，“精减中央国家机关人员编制”备受关注。仔细梳理发现，这是时隔25年国务院机构改革再次提出精减人员编制的要求。

客观而言，中央国家机关机构改革并不是一个新话题。相比较前几轮机构改革的精简幅度而言，本轮改革提出的“中央国家机关各部门人员编制统一按照5%的比例进行精减”要求，还是适度适中的，体现出渐进有序、积极稳妥的思路。它之所以深受关注，其直接原因可能是一些人误以为是简单的人员裁减。实际上，缩减编制未必是裁员，更不是绝对数量的减少。对此，改革方案已经作出了清晰表达：中央国家机关各部门人员编制统一按照5%的比例进行精减，收回的编制主要用于加强重点领域和重要工作。由此可见，本轮中央国家机关改革中的编制精减，首先意味着它是一种结构性优化。

结构功能主义理论告诉我们，任何一个组织要想充分发挥应有的功能，就必须构建科学合理的结构，并根据时空环境的变化不断调整优化组织结构。政府机构改革也是如此，只有根据治理对象和外部形势的变化，及时调整政府机构的配置要素、职责分工、运行机制，才能实现政府治理效能的最大化。本轮中央国家机关机构改革就是着眼调整编制数量、转变政府职能，重点加强科学技术、金融监管、数据管理、乡村振兴等重点领域的机构调整和职责优化，并不是简单减人，更不是同步精减，以保障重点领域和重点工作的人力支撑。比如，将两个事业单位调整为国务院直属机构，将科学技术部的组织拟订科技促进农业农村发展规划和政策、指导农村科技进步、组织拟订科技促进社会发展规划和政策等职责划入农业农村部、国家发展和改革委员会、生态环境部、国家卫生健康委员会等部门，还新组建了国家金融监督管理总局、国家数据局等机构。这些都是在不增加编制总数的情况下，根据紧缺程度来调剂编制数量而完成的一次结构性优化。

显然，这种结构性优化契合政府效能变革的内在要求。2019年8月施行的《中国共产党机构编制工作条例》提出了“严控总量、统筹使用、科学增减”的思路，其主要目的就是管住管好用活机构编制。因此，本轮中央国家机关机构改革提出的“精减人员编制”，并不意味着编制和人员数量的简单精减，而是有增有减、增减结合、调剂余缺，以此实现人员和编制的结构优化。

精减冗员体现了改革的未来方向。本轮中央国家机关机构改革在彰显结构性优化意蕴的同时，也凸显了党和国家坚持锐意改革、精兵简政的决心和力度，意味着要通过精兵简政提高政府的运行效能。一直以来，政府机构改革的一个重要出发点就是通过优化机构设置和职能配置，提升运行效率，解决机构臃肿、人浮于事、作风散漫、战斗力降低等顽疾。这次中央国家机构改革在人员编制上做“减法”的举措，同样有这方面的内涵。其重要目的之一就是通过精兵简政，打造一支精干专业、担当作为、凝聚力战斗力强的人员队伍，进而为市场主体松绑减负、加快推进服务型政府建设。这同今年中央政府工作报告提出的“各级政府坚持要过紧日子”“全国财政支出70%以上要用于民生”“过紧日子不是短期的应对措施，而是要长期坚持”等要求，也是一脉相承、高度吻合的。

必要的增减是实现“精”的重要前提和基础，只有实现二者的有机融合，才能充分释放结构性优化的潜在功能。这正是本轮中央国家机关机构改革所彰显的深刻意蕴。秉持“好钢用在刀刃上”的结构性优化逻辑，这次机构改革必将为构建新发展格局、推动高质量发展、推动国家治理提供有力保障。

陈朋 作者系江苏省社科院科研处处长、研究员

(责编：郝孟佳、孙竞)

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