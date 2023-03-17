宁简行

原标题：编制不是越少越好 关键要用在“刀刃上”

最近，随着最新一轮机构改革方案在全国两会期间正式亮相，与机关编制相关的消息很受各界关注。其中，“精减5%中央国家机关人员编制”这一具体数字，一经披露便引发大量讨论。作为一名曾在中央某部委工作十多年，不久之前刚刚告别体制、进入企业工作的人，看到这则新闻，我不由得百感交集。这是因为，在为期不短的公务员生涯中，我对所在部委的人力资源分配情况既有切身体会，也有一些思考与观察。

说到精减编制，一直存在彼此矛盾的现象：一方面，在许多民众的印象中，中央国家机关的岗位是令人羡慕的“金饭碗”，现有编制已经给国家财政造成了不小的负担；但另一方面，如果问起在中央国家机关工作的公务员，尤其是年轻公务员的工作强度，恐怕没有几个人不喊忙。就个人经历而言，从进入部委到离开部委，加班一直是我和同事的家常便饭。但是，这并不意味着我反对精减编制，恰恰相反，很多时候，忙碌的原因并非人手不足，而是不尽合理的工作安排，导致各个部门工作效率降低。

倘若不对工作效率加以优化、确保每个编制对应的资源都能用在最需要的地方，不要说精减编制，就算再增加5%的编制，人也不够用。事实上，仔细观察一下就会发现，许多处室都存在“有人没事干，有事没人干”的尴尬局面。

同在一个处室、同样占着一个编制，不同处员承担的工作量可能极不均衡，其工作态度也可能天差地别。造成这种现象的原因，可能是某些暂未担任领导岗位的处员级别太高，以至于本处领导“使唤不动”；也可能是某些干部升迁到一定级别后失去奋斗动力，产生“躺平”的不良心态。这种局面，既导致了人员编制的空转与浪费，也对那些有心干事创业的干部不公平，挫伤了他们的工作积极性。如今，中央提出要精减编制，需要被精减的当然不是那些积极履职的“高效编制”，而应是那些人浮于事的“无效编制”。

理想情况下，“有人没事干，有事没人干”的现象，理应受到“能上能下、能进能出”的机制约束，但在实践中，中央部委的干部从科员晋升到正处级非领导职务，往往只需按部就班，只要不犯大的错误，被淘汰的可能性很小。诚然，公务员的管理方式不能简单和企事业单位对标，但想要更好地精兵简政，无疑应当设法优化考核标准，真正实现“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”。

在我的工作经验中，除了干部工作贡献不均，降低处室工作效率的，还有另一个重要因素——不必要或低效率的任务太多。长期以来，各级有关部门都反复强调要反对形式主义、官僚主义，破除“文山会海”“过度留痕”，但在实际工作中，依然有开不完的会，报不完的文件。很多时候，领导也会布置极具实际意义的调研工作，这类工作如果能够做好，是有利于提高整体工作效率的。但是，面对一些相对敏感尖锐的问题，下级干部在提交调研结果时，常常会在有意无意间迎合领导、报喜不报忧，领导得不到准确信息，不能及时采取优化措施，导致问题被留了下来，之后又不得不再次调研。这种低效率的循环，也是对人力资源的一种虚耗。

再说说政府雇员的作用。此前，在社会与学界讨论政府机关精减编制时，不乏声音指出：用好政府雇员，可以有效填补减编后的人力缺口，以更低成本完成同等工作。在离职前几年，我所在的处一直有多名雇员，从人数上看很是宽裕。但是，受到雇员招录方式影响，一些雇员和领导“沾亲带故”，很少有人敢给他们布置“急难险重”的任务。另外，由于多数雇员未经涉密培训，一些跑腿、复印之类的工作，虽然技术含量不高，但因为带有密级，他们也无法承担。如果政府雇员制度能够进一步完善，多分担一些辅助工作，使国家公务员能专注于更加重要的事务，也有利于精减机关部委编制。

说到底，编制既不是越少越好，也不是越多越好，而是应该合理规划，“好钢用在刀刃上”。通过优化制度，把机关部委的工作效率提上来，自然能“节省”出更多编制资源，我想这也正是国家强调精减编制的初衷。

宁简行 作者系原中央某部委公务员

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