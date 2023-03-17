原标题：因时而变 “减编”之后怎么办

此次精减中央国家机关人员编制，背后主要有哪些方面的考量？

主要考虑是加强中央国家机关人员编制的结构优化，使人员编制向重点领域和重要工作适度倾斜，进一步增强人员编制结构与政府关键任务的适配性。我国强调人员编制的刚性约束，一直以来都在不遗余力地强化编制管理，使政府机关始终保持一支精干队伍。

进一步适度精减人员编制，将调整的人力资源集中到关键任务上，可以最大限度地发挥人员编制支持国家发展和治理的作用。与此同时，配合机构改革调整人员编制，可以实现人随事走、事随编走，使机构设置、职能安排和人员编制更好地匹配。

如何在精减编制的同时，提升政府机构的运行效率？有人就担心：精减编制会不会加剧人手不足的现象？

人员编制精减势必会使政府机关人数减少，但是不意味着就必然导致人手不足的问题。在人员减少的同时，政府部门可以通过各种方式提高运行效率。过去政府部门强调“人海战术”，注重加班加点，但是工作效率并没有得到充分重视，导致人浮于事和忙闲不均等现象。

采取人员编制以外的手段和工具，可以在人员精减的同时保障工作效率。比如，通过技术手段将各种重复性工作自动化和智能化，加强信息技术对工作人员的辅助和支撑，使人们从繁琐重复的工作中解放出来，可以极大地提升政府人员的工作效率。

与此同时，政府部门也应重新厘定职责范围和工作任务，聚焦最应该重视的主责主业，而不是不断扩大职责范围，致使人手不足。

近些年，借调作为一种补充用人机制，逐渐成为常态化的用人方式。中央编制精减后，会不会导致借调的情况更多、更常态化了？如何应对这一可能？

当人手不足时，中央部门往往会向地方政府和企事业单位借调人员，填补人员空缺带来的问题。这既违背了精减编制的初衷，也使人手不足问题逐级传导，并使基层人员编制进一步紧张。因此，要进一步规范上级向下级借调“要人”的程序，避免“中央用人，地方埋单”的现象泛滥。当然要看到，借调也是加强中央部门协调地方政策的重要手段之一，不能完全否定或停止，而应加强引导、规范和约束。

不同机构的用人需求存在动态变化，编制调整应该怎样因时而变？

人员编制需要在相对稳定的基础上进行适度微调，使其既能够保证组织运行在常规时期相对稳定，又能够不断适应经济社会发展和政府履职的需要。这意味着要加强人员编制跨部门、跨层级、跨地区和跨岗位的动态调控和统筹，使人员编制能够更好地适应部门履职要求。

对此，特别需要打破人员编制部门化甚至利益化的问题，导致人员编制难以根据现实需要加以调整。与此同时，也要规范和强化人员编制调整程序，避免一些领导干部通过“批条子”等方式过度干预编制调整。

现实中，一些部门存在人员冗余现象，一些又会人手不足，如何更加科学地核定人员编制结构，让分配更合理？

人员编制的核定要考虑多种因素，也需要定期加以更新。通常来说，人员编制要综合考虑地理区位、部门属性、任务特征、服务对象的规模和范围等因素，并根据这些因素的变化进行动态优化。

目前，我国各部门人员编制的核定还没有完全科学化，人员编制的核定基数还较为陈旧，没有随着经济社会发展进行必要而及时地调整。这使一些发达地区出现“小马拉大车”的现象，不少政府部门的人员编制严重不足，很难跟上经济社会发展需要。比如，一些人口大量流入的地区，仍然按照户籍人口规模核定人员编制，这显然同常住人口规模巨大的现实情况严重不符，并导致相关部门不得不通过调入编外人员解决人手不足问题。

因此，要加强对人员编制的科学研究和论证，使之能够同政府工作和经济社会发展相适应。特别是要注重日常考察，基于人员工作量等因素来核定和调整人员编制，避免忙闲不均、人力资源浪费等问题。

如何在精减编制的同时，进行结构性优化？

精减编制不是“净减编制”，一定是有增有减，增减挂钩。我国中央政府部门一直保持较为精干的队伍。精减编制意味着要进一步加强挖潜和优化结构，使人员编制同政府任务分工相匹配。

人员数量固然重要，但是更为重要的是人职匹配、人岗匹配等人员结构优化。同样数量的人员，结构安排不同，工作效率也会大相径庭。如何在结构上做文章，是人员编制优化的关键所在。

马亮（中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、公共管理学院教授）

（记者 任冠青采访整理）

(责编：郝孟佳、孙竞)