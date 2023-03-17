原标题：破除生娃与职场间的选择困境

国家卫健委开展的2019年全国人口与家庭动态监测调查中的一组数据显示，女性因怀孕、生育而导致的收入下降、岗位调整的情况仍然存在，而且有接近60%的育龄妇女担心生育影响个人事业发展。

首都经济贸易大学人口发展研究中心教授茅倬彦调研发现，相比于过去“什么时候生孩子”的生育态度，如今的年轻人纠结于“要不要生孩子、为什么要生孩子”。

茅倬彦的团队还与中国计划生育协会、中国青年网络和中国人口与发展研究中心共同组织开展了《全国大学生婚育观念调查》（以下简称“调查”），其中，55%的女大学生，将自身事业稳定作为生育孩子的重要条件之一。她表示，事业上升期“撞”上生育黄金期，是影响女性生育的重要因素。

茅倬彦分析，随着高等教育普及化，女性受教育程度越高，对自我职业发展的期望越高。当处于生育黄金期的女性在面对就业和生育产生冲突时，她们很有可能选择先实现自我价值。调查显示，60.68%的人认为保障女性就业公平是增强生育意愿最受关注的条件，远高于其他政策。

全国政协委员、中国人口与发展研究中心主任贺丹认为，当女性陷入职业发展和生育“两者必取其一”的困境时，这一定会抑制年轻人的生育意愿。贺丹和茅倬彦同时提出，尽力解决女性面对生娃与升职之间的选择困境才是关键。

一位网友无奈地说，别说大城市，在小县城带娃都找不到人，家里老人都要忙生意和工作，小县城没有托育机构，难上加难。三孩妈妈更面临着孩子没人带、入托贵的现实，重返职场是个难题。

切实给宝爸宝妈减轻带娃负担，不但托举年轻人生育意愿，也给宝妈们重回职场以公平就业的机会。近日，国家卫生健康委人口家庭司就《家庭托育点管理办法（试行）（征求意见稿）》公开征求意见。征求意见稿中提到，利用举办家庭托育点，为3岁以下婴幼儿提供全日托、半日托、计时托、临时托等托育服务的场所，且收托人数不应超过5人。同时，家庭托育点应为婴幼儿提供生活照料、安全看护、平衡膳食和早期学习机会，促进婴幼儿身心健康发展。

今年的政府工作报告强调要完善生育支持政策体系。贺丹表示，“‘头痛医头、脚痛医脚’不是解决生育问题的方法”。

如何完善生育支持政策体系？贺丹说，比起二孩三孩，应该重点鼓励年轻人生好第一个孩子。面对孩子“没人带”的问题，她建议把0-3岁的婴幼儿照顾服务纳入基本公共服务的范围；同时可以进行教育制度和儿童医疗制度等方面的政策改革，帮助年轻人减轻育儿负担。

（记者 温维娜）

(责编：郝孟佳、孙竞)