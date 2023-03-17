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当职场女性有了娃，如何让“软肋”成为“铠甲”

2023年03月17日08:23 | 来源：中国青年报
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原标题：当职场女性有了娃，如何让“软肋”成为“铠甲”

2023年，中国计划生育协会、中国青年网络和中国人口与发展研究中心共同发布的《全国大学生婚育观念调查》显示，55%的女大学生将事业稳定作为生育孩子的重要条件之一。

拼事业，还是生娃？对于不少处于育龄期的职场女性来说，很难判断这是个多选题，还是单选题。今年全国两会期间，中国青年报社《两会青年说》的节目邀请嘉宾共同探寻这一话题：当职场女性事业上升期“撞”上生育黄金期，如何最大程度减少对女性生育意愿的影响？如何让女性“鱼与熊掌”二者兼得，在收获至爱宝宝的同时，也能够在职场获得人生价值与成就感？

升职还是生娃 别成为二选一的题

“对于职场女性来说，当妈是道坎儿。”40岁的张会敏对这句话深有感悟。

她有两个孩子，大女儿11岁，小儿子3岁。第一次怀孕前，她是一家商超的店长，西服和高跟鞋是她的职场标配，张会敏至今记得自己在会议室里自信地与客户谈判的样子，那是她职场生涯的高光时刻。这一切，在有了第一个孩子后，就转向了另一条轨道。

张会敏总结说：“在职场和生育的矛盾中，最难平衡的就是时间。”最令她纠结的时期是孩子0-3岁时，没有父母支持，带娃压力大；上幼儿园后，如何保证按时接送娃又是一道坎儿；如果宝宝生病了，能请几天假来照顾孩子……这一串串问题，接连困扰着张会敏。

和她一样的职场妈妈，有人在工作与照顾孩子的时间中打转，有人困在背奶的窘境里。

32岁的赵越也是一名职场妈妈，她的母亲可以帮她带孩子，这让重返职场的她少了一丝压力。但回去上班的第一天，她多了一项新任务：背奶。

赵越所在的公司有两个母婴室，没生孩子前，她总觉得“利用率很低”，成为背奶妈妈后，她才发现，“使用母婴室是需要排队的”。

为了能尽快吸完奶回去工作，赵越通常会选择无人使用的会议室“速战速决”。但会议室并不能给背奶妈妈安全感。有一次，赵越在会议室的隔间刚吸完奶，原本无人的会议室突然涌进一大群人开会，看着手里装满母乳的奶袋和摊开的吸奶工具，她骤然紧张起来，蹑手蹑脚地坐在隔间，不敢发出一点声响，直至同事开完会离开，她才悄悄打开门出去。

一个背奶妈妈说，挤奶带来身体上的痛苦能忍受，令她不能忍受的是，为什么职场妈妈不能坦然、轻松地挤奶、背奶？背奶带来的尴尬与困窘，反倒成了职场妈妈的普遍心境。

赵峥是一家公司的合伙人兼客户总监，有时哺乳时间正好赶上开会，在涨奶到无法忍受后，不得不留下一句“我需要吸奶”，飞速离场，留下同事们面面相觑。每逢这种尴尬的时刻，赵峥都打心底里期待社会能多点对哺乳期女性困境的科普，让更多人理解职场妈妈的不易。

“其实，升职和生娃并非只能二选一，职场女性也不必强迫自己成为满分妈妈，放轻松些就好。”赵峥希望社会层面更多考虑职场妈妈的状况，公司和公共场所能修建完备的母婴室，让她们感受到生育友好型社会的体贴与呵护，可以大大减轻职场妈妈的心理压力。

因生育遭受隐性就业歧视不能忍

34岁的逸尘和老公相识7年，结婚4年，没娃。逸尘身边总有亲戚朋友提醒她，“你已经到了该生孩子的年纪”，但她更倾向没有孩子的“丁克”生活。特别是逸尘在职场中发现女性极易因生育而遭受歧视，更降低了生育意愿。

北京一家民企的HR阿雅坦言，考察育龄女性的婚育情况，是公司招聘女性员工的重点。虽然法律明确规定不得存在就业歧视，但是职场中依然有一些不成文的“隐性手段”。阿雅透露，HR会通过闲聊或者一些旁敲侧击的提问，让求职者无意中“透露”出自己的真实婚育现状，而对于一些不愿意说明婚育情况的女性求职者，公司很可能直接不予录用。

去年年底结婚的何甜，就职于某世界五百强公司负责行政管理，她的心理压力则是担心休产假回来后自己的岗位被人替代。

25岁的王梓就因为生育被部门边缘化。她曾就职于湖南的一家企业，当得知自己怀孕的那一刻，第一反应是“完蛋了”。原本赏识她的领导，把她从核心部门调离至边缘岗位，做着技术含量低且和自己所学专业关系不大的琐事。直至孩子快两岁时，情况也没有好转。

其间，王梓忍不住多次找领导表达转岗诉求，得到的多半是不痛不痒的回答。这种隐性职场歧视，让她有种焦虑和挫败感。“希望企业能对职场妈妈多些肯定，不要以偏概全地认为女性在当了妈妈后，就不能委以重任，这既没有人文关怀，也不公平。”王梓并不气馁，她相信自己能在孩子和职场间都能胜任，“因为这也是为孩子做榜样”。

27岁的李书晴在刚毕业就规划好了何时要孩子，在她看来，女性生养孩子，“宜早不宜迟”。她更渴望体验拥有一个宝宝的人生感受，“妈妈”这个人生新角色可以带来力量与信心。

虽然领教过职场和孩子带来的两难，但张会敏不后悔成为一名母亲，现在她成了一名保险行业从业者。在她看来，这份工作最吸引自己的是能弹性上下班，她能按时接送孩子上下学，还能兼顾职场工作。

下班回家，孩子会和她分享当天的趣事，笑着展示新学会的知识，在家里加班时，孩子在旁边给她鼓劲儿，她感受到那一刻的幸福与满足感。这座城市有无数个她，为母则刚，她们在职场与家庭之间努力打拼，让“软肋”成为“铠甲”。

怎样给职场妈妈“稳稳的幸福”

2023年1月1日起，新修订的妇女权益保障法正式实施，全方位保障“她”权益。

在中国劳动关系学院法学院副教授张丽云看来，该法的施行对更加全面地保障职场女性的权益具有积极意义。“妇女权益保障法修订后强化了妇女平等就业权保障，明确禁止招录性别歧视情形，加大对孕哺期妇女权益的保护。”张丽云解读道。

各地针对育龄女性就业歧视的问题出台了相关法律条例。北京市出台的《北京市人力资源社会保障行政处罚裁量基准表》中明确提出，对用人单位在招录（聘）过程中以性别为由拒绝录（聘）用妇女，或者差别化地提高对妇女录（聘）用标准，或因结婚、怀孕、产假、哺乳等降低女职工的工资和福利待遇等行为，依法最高可处五万元罚款。

上海市年初开始施行的《上海市妇女权益保障条例》中，新增了性别平等统计报告制度、性别平等评估机制，并要求建立与经济社会发展同步的保障制度。

在张丽云看来，这是一个好的开端，立法从根本上制止职场歧视行为，根除显性就业歧视，对一些“隐性歧视”具有威慑作用。“现在女性的法律素养明显提高，若招聘过程中存在歧视问题，女性可以向妇女联合会、工会、劳动行政部门、当地派出所等相关部门求助，一经查实，劳动单位将按法律赔偿求职者。”张丽云说。

除了育龄女性面临的就业歧视问题，对于背奶妈妈的困扰，国家也放在了心上。2022年，国家卫生健康委、国家发展改革委等17部门联合下发的《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》中提出，女职工较多的用人单位，应当建立孕妇休息室、哺乳室等母婴设施，落实母乳喂养促进行动。

中日友好医院妇产科副主任医师程娇影坦言，职场女性通常面临生理和心理的双重压力。她呼吁，职场要多给背奶妈妈一些实质性的关爱。如配备照顾女性隐私的母婴室，在其间安置着循环播放小宝宝视频的电视，可以帮助背奶妈妈缩短挤奶的时间。

中国人口与发展研究中心副研究员杨胜慧说，当事业上升期“撞”上生育黄金期，解决职场女性生育难题需要从国家政策到社会、企业、家庭等各方合力。她建议，企业除了相应的职能或经济利益追求外，要积极承担社会责任，给予生育阶段女性更多关照；家庭中，男性要多参与育儿环节，共同承担家务、子女陪伴等家庭事务；女性自身也应树立积极的生育观。

阿雅建议，政府部门制定完善相关政策，比如给招聘育龄女性的中小企业一些减免税收等方面的优惠政策，这将很大程度上提高企业招聘育龄女性的积极性，也让适育女性不再因为害怕失去工作而放弃生育。

在全国人大代表、河北省邢台市律师行业党委副书记齐秀敏看来，只有在兼顾企业利益、女性员工利益的情况下，才能让企业愿意更好地为建设生育友好型社会贡献力量，让生育期的女性员工解除后顾之忧。

在产科执业近20年的程娇影说，倘若能看着一个小生命从蹒跚学步到长大成人，是一件很有价值和意义的事。她经常和年轻妈妈说：“每个宝宝都是上天给我们的最好礼物。”

（应采访对象要求，部分采访对象为化名）

（记者 温维娜 黄丹玮）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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