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哈尔滨实施“人才新政30条”

2023年03月17日08:10 | 来源：科技日报
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原标题：哈尔滨实施“人才新政30条”

　　3月10日，哈尔滨市正式实施“人才新政30条”。该政策力求通过加强引才留才力度，建设平台培育体系，充分释放用人主体活力，树立贡献和实绩导向，营造重才爱才留才用才的社会氛围，向选好用好各方面人才要发展。

　　“人才新政30条”总体架构包括6个方面，共30条60款。

　　其中，在释放科教优势，协同发力推动产教融合方面，共6条11款。主要是充分发挥高校院所创新策源地、科技成果产出地、人才培养地的作用，通过释放科教优势，鼓励高校院所围绕哈市发展需要，建立特色产业学院、调整专业设置、建设科技园，推动高校院所为振兴发展培养人才、研发关键技术、就地转化科技成果。在突出成果导向，激发人才创新创造潜能方面，共6条13款。主要是聚焦留住用好人才，通过待遇留人、事业留人，树立鲜明扎根导向、实绩导向、贡献导向，不断增强人才荣誉感、归属感、认同感，激励广大人才见贤思齐、踔厉奋发，为事业发展贡献力量。

　　哈尔滨市委组织部副部长郭世军表示，“人才新政30条”突出释放哈尔滨科教资源优势，坚持市校协同，让毕业生留下来；坚持产教融合，让高层次人才走出来；坚持才需共振，让科技成果落下来。

　　“人才新政30条”实现了该市人才政策历史上的三个突破。一是资金支持力度前所未有，人才新政多数涉及直接的资金支持，补贴、奖励金额从几千元至千万元不等。二是覆盖范围广度前所未有，支持地域覆盖哈尔滨市全域，不分城区和县市，实现人才所往，政策所至；支持单位覆盖所有企事业单位和社会组织，不分所有制和隶属关系，实现人才所在，政策所及；支持人群覆盖就业和创业的所有人才，不唯论文、职称、学历和奖项，实现人才有为，政策有惠。三是系统集成度前所未有，政策涉及的各职能部门协同发力，目前已配套制定了68项具体实施办法，确保新政能落地、快见效。（记者李丽云）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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