书记校长讲授“开学第一课”、开展“行走的大思政课”教育实践活动、开设多个专题“钢铁思政”大讲堂......新学期以来，北京科技大学坚持问题导向、精准引导，以“四个突出”深入开展“开学第一课”，全覆盖、立体化开展春季学期学生思想政治教育工作，教育引导学生聚焦自身学业、就业和成长发展，努力成长为具有为国奉献、钢筋铁骨的高素质人才。

突出思想驱动，凝聚奋进力量

学校党委书记武贵龙、校长杨仁树分别为学生党支部书记、新生班长团支书讲授“开学第一课”，激励学生不负韶华，拼搏奋进。此外，学校领导深入基层联系学生党支部、班级参与主题党日、主题班团会等活动，强化正能量教育，为学生答疑解惑。

在学生党员全员轮训、入党积极分子培训中，学院领导为学生党员、入党积极分子讲授“第一节党课”，引导学生从疫情防控中的党员担当中汲取奋进力量。同时，把握不同年级学生的共性问题，组织本科生年级、毕业生年级、研究生年级分别以“促进成长平衡”“解决发展诉求”“激发科研动力”等重点，开展主题班团会、主题年级会500余场。

突出教学联动，发挥资源优势

学校坚持问题导向，立足学生特点，依托辅导员年级组平台，组织辅导员与思政课教师“教辅结合”集体备课，围绕回应解决不同群体学生的问题和困惑进行了示范讲解。

聚焦“第一堂思政课”集体备课，各思政课课题组探讨交流教学重难点，精心设计教学内容和方法。同时策划举办一系列形势与政策报告会，推出《形势与政策》慕课，打造思政课教学立体课堂，不断丰富教学内容，增强课程的时效性、时代感和吸引力。

学校还举办了《深入理解中国式现代化新道路》等多个专题的“钢铁思政”大讲堂，通过专家讲座、专题报告、会议研讨等方式，潜移默化引导学生在思政讲堂上深刻理解、深入研究和深度思考。此外，学校还注重发挥“数字马院”平台优势，设计研发思想政治教育类虚拟仿真教学内容，打造内容丰富、形象生动的教学资源，让学生在数字课堂中启迪思想、涵养品格。

突出实践引动，激发责任担当

在“行走的大思政课”教育实践活动中，北科大组建“青年人梯”辅导员讲师团，挖掘校史文化和红色基因，丰富新时代北科“钢铁精神”内涵；将“社会实践”“劳动教育与志愿服务”课程与“开学第一课”有机结合，开展学雷锋志愿服务活动，组织学生到红色教育基地开展现场教学和学习实践活动。

其次，在“钢筋铁骨”育人行动中，学校组织开展学生党支部红色“1+1”共建、研究生科技服务与挂职锻炼活动，把“第一课”开到田间地头，引导学生心怀“国之大者”，在服务乡村、基层和企业一线的实践中锤炼钢筋铁骨。

同时，学校还成立青马学习实践小组，培养实践学习“第一梯队”，强化辐射带动作用；邀请电影主创团队走进校园，引导学生学习电影主角热血拼搏、永不言败的精神，激励学生踔厉奋发、勇毅前行。

突出关爱触动，助力学生成长

为倾听学生心声，及时回应学生关切，学校组织校院两级学生座谈会，开展学生思想动态滚动调研，以期全面、准确了解学生思想动态和学习生活状况。同时，以高质量党建为引领，全面推进“一站式”学生社区建设，优化、整合学生事务服务流程，畅通“接诉即办”平台，全面提升学生校园学习生活服务保障质量。

此外，学校组织校院领导、导师、思政课教师、班主任、辅导员、朋辈讲师等到学生社区“开讲”“上课”，给学生思想上解惑、学业上解疑、文化上解渴、生活上解难；聚焦集体生活适应、个人成长发展、人际关系调节等学生共性心理问题，开展全天候个体咨询、团体辅导、心理沙龙、心理筛查研判等活动，守护学生身心健康。

面向春招就业季，学校着力拓宽就业渠道，深化供需对接，开展“访企拓岗”等促就业攻坚行动，举办“暖心行动”系列招聘活动，为2000余名毕业生提供众多优质就业、实习岗位。

（供稿来源：北京科技大学）

(责编：李依环、熊旭)