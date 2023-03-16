人民网北京3月16日电 “今天的你们是中国的今天，明天的你们就是明天的中国。你们既是中国式现代化建设的参与者，更是贡献者。你们这个年代是最好的年代，正在见证着中华民族伟大复兴，贸大青年要肩负起这个使命。”日前，聚焦“中国式现代化与贸大青年”主题，对外经济贸易大学党委书记黄宝印为师生代表讲授2023年春季学期“开学第一课”。

黄宝印围绕“中国式现代化”的发展历程、丰富内涵、伟大意义、贸大担当与贸大青年使命四个部分进行讲授。他谈到，建校70余年来，对外经济贸易大学始终与国家共命运、与民族齐奋进、与时代同步伐，始终坚持“立德树人”，坚守初心使命，坚持培育新人，坚持开拓创新，贸大人主动服务国家战略，在重大历史关头挺膺在前，体现了中国式现代化道路上的贸大担当。

“时代的使命永远召唤青年，中国的未来永远需要青年。”黄宝印表示，中国式现代化离不开人才支撑，离不开教育的高质量发展。贸大青年要在中国式现代化过程中成为“先锋青年、奋斗青年、弘毅青年”，用担当奉献谱写青春之词，成为时代的奋斗者、奉献者和追梦者。

聆听完授课，师生们纷纷表示收获很大、备受启发。该校党委研究生工作部教师段子忠说：“黄书记的‘开学第一课’对贸大青年学子提出了殷切期望，令我深受启发和鼓舞。作为高校思想政治教育工作者，我们要将高校人才培养工作主动融入中国式现代化的进程当中，培养出更多具有贸大特色的高层次人才，为中国式现代化贡献贸大力量。”

该校国际经济贸易学院本科生王丹谈到，听完“开学第一课”，自己更加深刻地认识到中国式现代化的发展历程与丰富内涵，也更加深刻地体会到中国式现代化的伟大意义。贸大青年要勇作新时代的弄潮儿，有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗，成为中国式现代化的先锋青年、奋斗青年、弘毅青年。（李依环、刘海军）

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