黄维 吴靖

党的二十大报告提出，“弘扬以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系，用好红色资源，深入开展社会主义核心价值观宣传教育，深化爱国主义、集体主义、社会主义教育，着力培养担当民族复兴大任的时代新人”。高校做好网络文化育人工作，要增强红色资源融入网络文化育人全过程的政治意识，通过创新体制机制、优化育人内容、改进育人手段、拓展教育渠道，有效盘活红色文化，用好红色教育基地、革命文物遗址等红色资源，使其以直抵人心的力量铸魂育人，引导大学生传承红色基因、赓续红色血脉。

创新体制机制，激发师生群体创作能动性

利用网络为红色资源育新人赋能，要求高校在理念上、体制机制上不断推陈出新，充分发挥人才优势，出台政策文件，引导和鼓励师生以实际行动积极参与相关工作，在实践中增进情感认同。

一是创设红色精品项目。实施红色资源项目化运作，以点带面促进思政工作者、大学生群体、专业课教师专注于创作系列红色精品，打造网络文化育人品牌，形成高校网络文化育人体系，推进高校思政育人提质增效向纵深发展。

二是健全正向激励机制。将网络文化育人工作纳入各二级单位事业发展考核目标、思政工作者考核关键绩效指标、教职工个人绩效项目考核范畴，将优秀网络文化育人成果纳入科研统计、职称评审、师生评奖评优中，有效激发师生传承红色血脉的内生动力。

三是创设MCN（短视频运营）机构联盟。着力培育“网络名师”、“校园好网民”，适当引入社会资本，孵化学生网络文化创作团队，推动红色资源网络文化育人成果转化，实现网络文化育人“助推人才、反哺促进、持续有效”。

优化育人内容，厚植爱国情激发强国志

红色资源是“四史”教育和革命文化育人的生动教材。高校要注重立足本地红色资源，不断充实育人内容，打造育人特色精品，增强文化自信，坚定理想信念。

一是开发红色校史资源。发掘研究高校博物馆、档案馆、校史馆中的实物、人物、故事等红色资源，充分释放蕴藏其中的爱国情怀、强国志向、报国传统，引导学生饮水思源、爱校荣校、爱党爱国。

二是把握议程设置主题。用好重要时间节点，围绕重大事件、历史节点、关键主题、节日假日等，借势将红色资源融入其中，开展红色主题线上活动赛事等营造氛围，乘势形成热门话题和青年人关注的IP，放大宣传效果，让红色资源融入学生的日常生活。

三是小切口展现大历史。运用红色资源要大视野和大格局，同时避免流于空泛，要重解读人物、故事、背景和细节，恰如热门电视剧《觉醒年代》把思想转化成形象，让红色资源真正在学生心中“活”起来、也“火”起来。

改进育人手段，提升红色资源教育立体性

推动红色资源挖掘利用与网络文化育人高度融合，必须重视青年大学生的“Z世代”鲜明个性、偏爱新奇、注重体验等特点，综合运用多元表达、多类载体、多种技术，增强网络文化育人的吸引力和感染力。

一是利用“反差萌”效果。尊重大学生的主体意识和表达意愿，平衡红色资源的历史性和严肃性、网络作品的创意性和趣味性，以年轻化的语言和新颖的模式引导大学生做红色资源的传承者与创新者。

二是发挥网络载体优势。思政育人因势而新，红色资源要实现入脑润心，首先要做到“入眼”，通过游戏、动漫、直播、音乐等大学生喜爱的网络文化载体，让网络文化育人春风化雨，润物无声。

三是用好网络技术创新。充分利用5G+ VR、全息投影、多点触摸屏、人景物声光色逼真场景等网络信息技术，实现红色资源“陪伴式”“沉浸式”体验，打破时空界限和情感隔膜，激发大学生的红色文化记忆与使命担当。

拓展教育渠道，充分发挥网络文化育人优势

要保证红色资源全方位、深层次润泽广大师生，走好“红色网络文化育人路”，高校要大力拓展网络思政教育工作范围，增强示范、引领、辐射作用。

一是共建红色网络平台。应用多平台多触点运营方式，用足用好线上线下各种校园媒体资源，参与、举办各级各类网络作品征集活动，推动建设高校红色资源共享专网，打造网络文化育人红色“立交桥”。

二是渗透课堂教育教学。将优秀红色资源网络文化育人成果，如优秀微课、主题展览、创意类新媒体作品等，与高校思政课实践改革、专业课课程思政的教学需求融合，探索构建红色资源育人共同体。

三是升级校地合作模式。发挥网络文化育人工作队伍优势，为地方革命遗址等红色资源策划云直播、云展览，创作红色网络作品，助力地方红色资源网络化、数字化，共建校地云上红色教育空间，引领学生在学思践悟中深化爱国情怀、汲取奋进力量。

（作者单位 ：西南大学党委宣传部、党委网络工作部）

(责编：李依环、熊旭)