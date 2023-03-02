据澳大利亚教育部官网消息，从2023年7月1日起，在澳大利亚教育机构毕业的具有合格高等教育资格的国际学生将获得延期2年的毕业后工作权利。

澳大利亚最新出台的留学签证政策规定，从2023年7月1日起，指定的短缺技术专业的本科学位国际毕业生工作签证有效期从2年延长至4年，硕士学位国际毕业生从3年延长至5年；所有博士学位的国际毕业生从4年延长至6年。同时，留学生法定打工时间上限从每周40小时增至48小时。

对于符合条件的毕业生来说，这种延期将被添加到临时毕业生签证（子类485）中；对于已经持有TGV（临时毕业生签证）并将寻求延期2年的特定学生来说，能够进行新的签证申请。

澳大利亚政府已经考虑了工作小组的建议，并宣布有关该措施的更多细节，包括职业的指示性清单和合格资质。接下来，澳大利亚内政部和教育部网站将提供进一步信息。

据了解，符合条件的资格清单是通过将技能优先清单上需要的职业与相关资格进行对比而制定的，相关部门每年将监测和审查职业和资格清单，以应对劳动力市场出现的变化，并处理可能出现的风险。

（来源：中国侨网）

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