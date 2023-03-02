李旖林文/图

罗马斗兽场

许愿池

一提到意大利罗马，大家往往会想到一部好莱坞电影——《罗马假日》。从电影播出到现在，已经过去了70多年，但这部经典老片仍在观众心里留下了深刻印象。虽然当时的黑白电影没有彩色电影的绚丽，它的每一帧景与物却都是那么纯粹，让我感受到了一种强大的吸引力，将自己拉进那个浪漫的故事里。

因此，趁着周末，我决定去一趟意大利。去罗马，去那电影里的名胜古迹走一走。

第一站 罗马斗兽场

罗马斗兽场是世界八大名胜之一，也是电影《罗马假日》的取景地。眼前的这座雄伟建筑，用时8年才完工，被誉为建筑史上的“典范”“奇迹”。它不仅见证了时代变迁，还经历着自然灾害的摧残。在时间的冲刷下，斗兽场虽已残缺不全，但丝毫不影响它的壮观和大气。身处其中，不禁感叹人类的智慧。

场馆内部有4层结构，外部则由大理石筑成，内设80多个出入口，若同时打开可以疏散5万多名观众离场。角斗台下的地窖是用来关押猛兽和角斗士的，一想到2000多年前，这里曾发生过触目惊心、惨不忍睹的生死对决，就不禁唏嘘，对于当时的贵族来说，这里只不过是他们闲暇取乐的场所。如今穿越时空，透过斗兽场，人们了解了古罗马历史，也了解了意大利的文化渊源。

第二站 许愿池

许愿池是奥黛丽·赫本饰演的安妮公主与男主角乔约会的地方。作为罗马最后一件巴洛克式建筑杰作，吸引许多游客慕名而来。

大清早，喷泉前已是人山人海。大家摩肩接踵，只为能站在最佳拍照地点，留下最满意的照片。我也不甘示弱，“左避右挡”，最终成功挤到许愿池前。透过阳光，池里的水显得格外清澈。池边雕塑造型各异，千姿百态，它们仿佛在隔空对话，诉说着一段往事。

许愿池是力量的象征，也是爱情的象征。罗马人有个美丽的传说，据说只要背对喷泉，右手握硬币、将手放置于心脏前的位置，再从左肩上方抛一枚硬币到水池里，就能实现愿望。情侣如果共同向池中投入硬币，俩人的爱情就能天长地久。来此一趟，我也留下一个心愿在这里。

第三站 万神殿

万神殿是安妮公主和乔第一次相遇的地方，是我游览中的最后一站。它是罗马穹顶技术的最高代表，被米开朗基罗称为“天使的设计”。起初，万神殿用于供奉奥林匹亚山上的诸神，后来改作教堂使用。从正前方看，24根柱子一目了然，后面是圆形穹顶，走进教堂，您会发现一个巨大无比的球体。透过穹顶上方，阳光肆意倾洒，顿时照亮了四周，这是整个建筑的唯一光源，仔细一看，内部没有一扇窗户、没有一根横梁。这里看似没有支撑，其实非常牢固，都是由混凝土浇筑而成，完美诠释了力学作用。设计者既考虑到了墙体受重程度，还兼顾了建筑美学，真是不愧于它的称号！

罗马之行短暂却令人难忘。当我循着黑白胶片的记忆来到这里，它便瞬间成了多姿多彩的罗马。它穿越历史向我走来，把震撼与感动留给了我。

（寄自匈牙利）

(责编：郝孟佳、李依环)